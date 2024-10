Con Claudia Sheinbaum la Continuidad de la 4T Está en Buenas Manos: REC

El Gobernador asistió a la sesión solemne en el Congreso de la Unión, donde se llevó a cabo la toma de protesta de la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la sesión solemne en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la toma de protesta de la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario chiapaneco sostuvo que es un día muy especial e histórico porque, después de 200 años, México tiene en Claudia Sheinbaum a la primera presidenta de la República, a quien reconoció como una mujer científica y con una gran preparación académica, sensible, humanista y comprometida con las causas de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, así como digna portadora de la estafeta de la continuidad de la Cuarta Transformación.

Sostuvo que iniciará su mandato como la presidenta de México más votada en la historia de la nación, lo que le otorga una gran legitimidad y el pleno respaldo de las instituciones y del pueblo mexicano, para mantener el trabajo que inició hace seis años, a favor de la consolidación de un país más próspero, de derechos y libertades, con igualdad, justicia, bienestar, progreso y crecimiento para todas y todos sin distinción.

“Estamos viviendo momentos estelares en México porque la Cuarta Transformación seguirá marchando con pasos firmes de la mano de una mujer que llega acompañada de las mexicanas y de los mexicanos. Hoy nuestra nación tiene rostro de mujer, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, se hace justicia a las mujeres y le irá bien a nuestro país”, apuntó.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que, durante mucho tiempo, las mujeres fueron anuladas, haciéndoles creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, no obstante, esa visión se ha ido revirtiendo; asimismo, enalteció a las heroínas de la patria y a todas las heroínas anónimas.



Aseguró que hoy llegan a la Presidencia las que pudieron alzar la voz y las que no, las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, las indígenas, las trabajadoras del hogar, las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas; las tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, las heroínas anónimas que desde su hogar, las calles, o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento.“Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo, nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse, nuestras amigas y compañeras, nuestras hijas hermosas y valientes, nuestras nietas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si nacimos siendo mujeres u hombres, podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino, llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices”, enfatizó.De igual forma, enfatizó que Andrés Manuel López Obrador es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, “que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició la revolución pacífica de la Cuarta Transformación”.Para dar continuidad con el desarrollo del país, Claudia Sheinbaum incluyó propuestas de infraestructura para el mejoramiento y construcción de carreteras, caminos, viviendas y espacios médicos; así como la consolidación y ampliación del Tren Maya; la recuperación de vías férreas para trenes de pasajeros; y la continuidad al programa Internet para Todos.Aunado a lo anterior, contempló rubros como el fortalecimiento a la Guardia Nacional, la permanencia de los programas existentes del Bienestar y la creación de tres más en favor de las mujeres y la niñez; las becas para estudiantes de educación pública del nivel básico; la creación de universidades, aumento al salario mínimo, fortalecimiento del uso de energías renovables, entre otros.Cabe destacar que, como parte de las actividades de este 1 de octubre, la presidenta de México realizó una salutación individual con las y los mandatarios en el despacho presidencial de Palacio Nacional; en seguida, tomó protesta a su Gabinete Legal y se realizó la fotografía oficial.Luego encabezó un almuerzo en el Salón Tesorería, con los Jefes de Estado y de Gobierno; vicepresidente y vicepresidentas; cancilleres y ministros designados; viceministros; enviados especiales y embajadores residentes y concurrentes; titulares de organismos internacionales e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.Posteriormente, el gobernador Rutilio Escandón acompañó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum a la celebración de este acto histórico, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas y afromexicanos, y presentó ante el pueblo, los compromisos de su gobierno para avanzar en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.En las diferentes actividades estuvieron presentes: la diputada, Ifigenia Martha Martínez; José María Tarriba Unger, esposo de la presidenta de México; gobernadoras, gobernadores y el jefe de Gobierno de la CDMX; representantes de 105 países; jefes de la delegación de América Latina y el Caribe, de Europa, África, Asia y del Medio Oriente; titulares de los distintos poderes; cancilleres, ministras, ministros, embajadoras y embajadores; 23 organismos internacionales; el miembro del Parlamento del Reino Unido; diputados españoles, así como familiares, amigas y amigos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Boletín oficial