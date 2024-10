Asesinan a Balazos al Sacerdote de San Cristóbal Marcelo Pérez

* AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS CONDENAN EL CRIMEN Y HACEN UN LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES PARA QUE RESPONDAN CON FIRMEZA Y RESTAUREN EL ORDEN Y EL ESTADO DE DERECHO.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 20 de Octubre.- El sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, capellán del templo de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas y defensor de los derechos de los indígenas, fue asesinado la mañana de ayer domingo, informó la Fiscalía General del Estado.

El hecho fue condenado por organismos internacionales.

El ataque ocurrió en el barrio Cuxtitali, donde las autoridades encontraron una camioneta blanca y adentro «una persona del sexo masculino sin signos vitales que respondía al nombre de Marcelo ‘N’, párroco de la parroquia de Cuxtitali y originario del municipio de San Andrés Larraínzar».

Según los primeros reportes, el padre Marcelo salía de la parroquia después de oficiar la misa de las siete de la mañana y se dirigía la iglesia de Guadalupe, cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo.

Los primeros en llegar al sitio fueron pobladores, que se acercaron a la camioneta. Algunas personas llamaron al 911, pero los paramédicos no pudieron hacer nada.

Minutos después del asesinato doblaron las campanas de la parroquia de Guadalupe, que estaba a su cargo, mientras que un grupo de mujeres rezaba alrededor del lugar donde estaba el cuerpo de Marcelo Pérez Pérez.

El padre Marcelo acudió a la peregrinación por la paz del pasado 13 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de las tres diócesis. En esa ocasión el sacerdote dijo que la violencia se había desbordado en Chiapas: «Ya no se aguanta y cuando expresa la Iglesia de esta manera es un mensaje de esperanza, que tenemos que hacer algo por la paz».

Por la tarde, el cuerpo fue trasladado a la parroquia de Guadalupe, en una procesión con cientos de personas, para su velación.

Condenan el crimen

El Consejo del Episcopado Mexicano calificó el crimen de «brutal», que «silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con la verdad y justicia en la región de Chiapas».

Hizo un llamado urgente a realizar una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer el crimen. Implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los sacerdotes y agentes pastorales, especialmente en la zona de alto riesgo, y se redoblen esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad en Chiapas y todo el país.

La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) recordó que desde 2015 el padre era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su defensa de los derechos humanos.

«El asesinato del padre Marcelo es absolutamente inaceptable. Su labor era ampliamente reconocida por los pueblos indígenas en Chiapas y también a nivel internacional. A pesar de contar con medidas de protección (…) éstas resultaron insuficientes para impedir su asesinato», destacó Jesús Peña, representante adjunto en México de la ONU-DH.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) México señaló que el asesinato es «una trágica pérdida para el mundo humanitario».

«Como muchos religiosos, el padre Marcelo Pérez fue un gran defensor de los derechos de las personas en movilidad en Chiapas. Esperamos que las investigaciones esclarezcan pronto este lamentable suceso», expresó el organismo.

El Consejo Episcopal Latinoamericano manifestó su consternación y dolor: «Sabemos que el padre Marcelo ha sido un incansable buscador de la paz y la justicia en su pueblo, fruto de su compromiso fiel por el evangelio y su entrega total a Cristo presente entre los que más sufren».

La Compañía de Jesús se unió a las condenas por el asesinato y destacó la lucha del sacerdote por los derechos de los indígenas.

Rechazó cualquier intento de minimizar estos hechos y agregó que «la violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado».

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, condenó y lamentó el crimen. Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que habían iniciado las investigaciones. Sun

Integra FGE Grupo Interdisciplinario Para Esclarecer Homicidio del Presbítero Marcelo Pérez

La Fiscalía General del Estado (FGE) informa de la creación de un grupo interdisciplinario con el objetivo de investigar el homicidio de Marcelo Pérez Pérez, presbítero de San Cristóbal de Las Casas, acaecido la mañana de este domingo en el barrio Cuxtitali de esta ciudad.

Este órgano procurador de justicia asevera que de manera inmediata después de conocer la noticia criminal, se avocó a la integración de la carpeta de investigación para ubicar al o a los autores del hecho delictivo y a la conformación del grupo interdisciplinario para la realización de una investigación integral que abarque todas las técnicas jurídicas que garanticen resultados transparentes y sobre todo cero impunidad.

Detalló que para la conformación de este grupo interdisciplinario, la Fiscalía General del Estado solicitó la colaboración del Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, asimismo solicitará el apoyo del Gobierno Federal para que se sumen a este grupo la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

La Fiscalía General del Estado refrenda una vez más su serio compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho y reitera que esta conducta antisocial no quedará impune. Boletín Oficial