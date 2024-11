Celebra Rutilio Escandón que la Reforma al Poder Judicial se Mantenga Firme

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la decisión de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de poner fin al procedimiento de impugnación constitucional, lo que, dijo, fue un gran paso para consolidar un sistema judicial justo y equitativo.

A través de un comunicado, el mandatario chiapaneco, junto a sus compañeras y compañeros gobernadores en funciones y electos, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México celebraron esta decisión de dar por terminado el procedimiento de impugnación constitucional iniciado por algunos partidos políticos de oposición, impidiendo así la aprobación del proyecto propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Mencionaron que dicho proyecto asumía atribuciones que no le corresponden a la SCJN, y pretendía echar abajo la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales, en lo relativo a la elección de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, con lo cual ésta se mantiene intacta.

“Hemos sido testigos, a través del debate público de los ministros, de que prevalecieron las correctas razones legales para impedir la intromisión en las atribuciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo y, más que eso, que no tuvo eco la errónea interpretación del ministro que colocaba a la Suprema Corte por encima del Constituyente Permanente que, en pleno uso de sus facultades, tuvo la acertada visión de cambiar la parte orgánica de nuestra norma suprema, a favor de la justicia para todos y el combate a la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial”, señalaron.

En el documento destacaron que, contrario a lo que sostienen los detractores de la Cuarta Transformación, con esta decisión se da un paso firme hacia la renovación ordenada y democrática del Poder Judicial, generando confiabilidad en inversionistas y en la comunidad internacional, al garantizar un Poder Judicial no solamente técnico, sino también más ético y transparente.

Reconocieron la decisión de los ministros que actuaron para cesar las tensiones institucionales a las que habían venido sometiendo al Estado de Derecho. “Nos solidarizamos con los ministros Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, que defendieron el orden constitucional al estimar que dicha acción era improcedente y refrendamos con ellos nuestra posición de resistir con firmeza cualquier eventual y futuro embate al orden jurídico mexicano”.

Las y los gobernadores de la Cuarta Transformación expresaron su apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su esfuerzo por responder a la voluntad del pueblo de México para contar con una renovada administración de justicia a la altura de su mandato democrático y soberano expresado el pasado 2 de junio. “La voluntad popular no se negocia, se cumple. Triunfó la razón constitucional y la República se fortalece, ¡La reforma judicial va!”.

Entre las y los firmantes se encuentran: las gobernadoras Evelyn Salgado, de Guerrero; María Elena Lezama, de Quintana Roo; Layda Sansores, de Campeche; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; los gobernadores Rubén Rocha, de Sinaloa; Joaquín Diaz Mena, de Yucatán; Javier May Rodríguez, de Tabasco; la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle; y los gobernadores electos de Chiapas, Eduardo Ramírez y de Puebla, Alejandro Armenta.