México Emite Aclaración a EEUU por Críticas de Ken Salazar

Tras las declaraciones de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, sobre la estrategia de seguridad que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades de nuestro país ya se pronunciaron de manera formal.

Fue la cancillería mexicana la que informó sobre esta situación.

“Envía Secretaría de Relaciones Exteriores nota diplomática a Embajada de Estados Unidos por declaraciones del embajador Ken Salazar”, informó la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) refirió que hizo llegar a las autoridades estadounidenses “su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país”.

¿Qué dijo Ken Salazar?

Durante una conferencia de prensa, el diplomático estadounidense hizo unas declaraciones en torno a la estrategia de seguridad que implementó el expresidente López Obrador.

“Desafortunadamente esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano”, declaró el diplomático para cuestionar la negativa de colaboración bilateral.

‘Abrazos, no balazos no funcionó’

“El pueblo de México merece vivir sin miedo”, sostuvo el embajador estadounidense para arremeter contra la política del expresidente tabasqueño al apuntar, entre otras cosas, que el no haber apoyado a las policías hizo que estas se fueran a “la corrupción”.

Además, aseveró que las medidas que tomó López Obrador en materia de seguridad no lograron frenar la violencia, la cual sigue estando presente en el país.

Nueve «Dardos» de Ken Salazar Contra AMLO

En pleno cumpleaños 71 del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se lanzó contra su política de «Abrazos no balazos» y criticó que no aceptó una inversión por 32 millones de dólares para seguridad.

Fue durante una conferencia de prensa, y luego que Donald Trump fue electo como Presidente de EU, que la actitud de Salazar cambió hacia el exmandatario.

Aquí dejamos nueve frases que lanzó Ken Salazar contra López Obrador:

«La seguridad es la visagra de una democracia y el pueblo de México merece vivir sin miedo, la esperanza que tenemos es del éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum»

«Se tiene que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana, no va a trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México, se tiene que invertir»

«La estrategia de abrazos no balazos, no funcionó»

«Cumplir con la ley, allí es cuando se dice ‘nomás no hay problema, tenemos estas cifras2»

«Le dicen al pueblo no hay problemas, no está basado en la realidad»

«La realidad es que el pueblo de México, esto es empresarios, miembros de la prensa, los que trabajan en las esquinas de las calles, los que tienen ranchos, como el vaquero en Sinaloa que mataron, no viven en su vida, es un problema muy grave»

«Si se va a lograr la seguridad tiene que ser como socios, con respeto a las soberanías, esa coordinación ha fallado en gran parte porque el presidente anterior (López Obrador) no quiso aceptar el apoyo de los Estados Unidos, cerró las puertas a inversiones a 32 mdd»

«Las armas vienen de Estados Unidos, más del 70% que matan y crean la violencia acá, se lo tiene que preguntar al Presidente Electo que viene […] en el momento, México no está seguro»

«Hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para arreglar la seguridad en México». SUN