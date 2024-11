En Sexenio de Rutilio Escandón se Invirtieron más de 3 Mil Mdp en Tapachula

En el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró espacios de infraestructura educativa en la Escuela de Medicina de la UNACH.

Inauguran Instalaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico en Puerto Chiapas

* EL GOBERNADOR DESTACÓ QUE LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FISCALIZADO EN PUERTO CHIAPAS, MEJORARÁ LA ATENCIÓN DE PRODUCTORES, EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS.

En la inauguración de la rehabilitación de las instalaciones del Recinto Fiscalizado Estratégico Puerto Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que es satisfactorio constatar que este edificio de operatividad cuenta con espacios modernos y funcionales que, además de agilizar y mejorar integralmente la atención de productores, empresarios e inversionistas, fortalecerá las actividades comerciales y económicas de Chiapas.

“Hace seis años, este recinto estaba abandonado, no había nada, no tenía recursos y tampoco había una estrategia, todo esto no contribuía a los deseos de progreso y desarrollo de Chiapas. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de mejorarlo; primero construimos el puente fiscal y otras áreas, y ahora con una inversión de más de 130 millones de pesos, entregamos unas instalaciones integrales y modernas, incluso contará con un fideicomiso para que se sigan ampliando”, apuntó.

Escandón Cadenas sostuvo que el fortalecimiento de este recinto fiscal y los proyectos de infraestructura que ha consolidado el Gobierno Estatal, aunado a las magnas obras como el Tren Maya, el Tren Transístmico, en materia portuaria, aeroportuaria, carretera y otros rubros, impulsados por la Federación, han sido fundamentales para que Chiapas sea una de las entidades con mayor generación de empleos y crecimiento económico del país.

“Estamos muy contentos porque vemos que los resultados de las inversiones son de mucho beneficio para la gente, porque al concretarlas se han generado empleos, crecimiento el índice de desarrollo humano y oportunidades para que el pueblo viva con mejor calidad de vida. Estamos tranquilos porque, hasta el final de nuestro gobierno, seguimos cumpliendo con nuestra misión de dejar un Chiapas más fuerte”, indicó.



1 de 3

El secretario de Economía, Carlos Salazar Estrada señaló que se han destinado más de 130 millones de pesos para la renovación y modernización del Recinto Fiscal, lo que representa el compromiso de este gobierno de impulsar el desarrollo económico y promover la atracción de inversiones estratégicas en Chiapas.“Este recinto es un motor de oportunidades, un catalizador para la creación de empleos dignos y un ejemplo de cómo una infraestructura bien gestionada puede cambiar el rumbo de una región”, manifestó.En tanto, la secretaria de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca informó que los recursos destinados para la consolidación de este proyecto se utilizaron de forma responsable para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y vialidades, así como la construcción de la malla perimetral, casetas de bienvenida y control de vigilancia, instalación de luminarias y otras acciones.En este marco, el gobernador atestiguó la inauguración de la expansión de la nave de la empresa Cafés de Especialidad de Chiapas (CAFESCA) en el Parque Industrial, donde reconoció que las gestiones, las inversiones, los incentivos y otros factores, abonaron a la llegada de grandes empresas a este importante polo de desarrollo en Puerto Chiapas, al tiempo de precisar que, en tan solo seis años, se pasó de 13 al 61 por ciento de superficie ocupada.A su vez, el director general de CAFESCA, Sergio Fautsch Muguira, expresó que este nuevo espacio no solo representa un paso importante en la expansión de la capacidad productiva de la empresa, sino que reafirma el compromiso de este gobierno al impulsar una estrategia integral para el fortalecimiento del desarrollo industrial, económico y logístico para la región, en favor de los productores de café.Estuvieron presentes: los representantes de la 16ª. Región Naval con sede en Puerto Chiapas, Víctor Miguel Ramos Pérez; de la 36ª. Zona Militar, Manuel Gómez Casanova; el gerente general de Procesamiento Especializado de Alimentos (PROCESA), Mauricio Pariente Monter; el director general de Aeromarítima, Anastasio Stavropoulos Karmi.Asimismo, el presidente de COPARMEX Costa Chiapas, Pascual Necochea Valdez, empresarios, representantes de organismos empresariales y socios de la Región Soconusco. Boletín Oficial