Reconoce Presidenta Sheinbaum Trabajo de Rutilio Escandón; lo Reincorporará a su Gabinete Federal

Claudia Sheinbaum brinda su apoyo al gobernador entrante, Eduardo Ramírez Aguilar.

* EN SU PRIMERA VISITA OFICIAL A CHIAPAS, LA PRESIDENTA Y EL GOBERNADOR INAUGURARON LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA AUTOPISTA TGZ-SCLC.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la inauguración de la ampliación y modernización de la Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, donde se destacó que esta obra trascendental no solo representa una inversión en infraestructura, sino también un compromiso de la Federación con el desarrollo integral de Chiapas y de la región sur-sureste.

El mandatario estatal expresó su gratitud al Gobierno Federal por consolidar esta obra, que es resultado de la coordinación institucional y fortalece los lazos de conectividad vial entre dos ciudades emblemáticas. Explicó que con la ampliación, este eje de comunicación no solo será más eficiente y seguro, sino también va a impulsar el turismo, facilitar el transporte de mercancía de los pueblos indígenas y reducir tiempo de traslado.

Asimismo, agradeció la primera visita oficial de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República, la cual refuerza el compromiso con el pueblo de Chiapas, al tiempo de destacar que, gracias a su visión de justicia social y a los cimientos que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación bajo la filosofía política del humanismo mexicano continuará en esta entidad.

“Estimada presidenta, gracias por esta primera visita oficial a Chiapas, me honra mucho su acompañamiento en el cierre de mi mandato constitucional como gobernador de mi estado, por lo que aprovecho una vez más para expresarle éxito a su plataforma de gobierno y le reitero mi lealtad como mexicano y mi compromiso de continuar impulsando con orgullo el movimiento de regeneración nacional. ¡Viva el humanismo mexicano y la Cuarta Transformación!; ¡viva México!, ¡viva Chiapas!, ¡viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo!”, expresó.

Escandón Cadenas garantizó que los proyectos de la Federación para Chiapas y el sur-sureste de México seguirán desarrollándose en beneficio del pueblo, sobre todo con la colaboración del Gobierno Estatal entrante que encabezará Eduardo Ramírez Aguilar, a quien felicitó por su nueva encomienda.

En su primera gira oficial por Chiapas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hizo un amplio reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por el trabajo que ha realizado durante estos seis años de administración, al impulsar obras, hasta el último día de su gobierno, a favor del desarrollo y progreso de la entidad.

Aunque señaló que se cierra un ciclo para Rutilio Escandón como gobernador de su tierra natal, anunció que se integrará al Gobierno de México, para que siga contribuyendo, como lo ha hecho desde hace casi 30 años, al movimiento de transformación que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que, en unidad, se continúe trabajando por Chiapas y el país.

Destacó que a Rutilio Escandón lo conoce desde hace mucho tiempo, incluso, llegaron juntos al inicio del gobierno que encabezó el expresidente AMLO, como mandatarios de Chiapas y de la Ciudad de México, respectivamente, no impuestos por una minoría sino como parte del movimiento social en el que han formado parte por años y que, incluso, cuando fue dirigente de la oposición, López Obrador lo designó para trabajar y fortalecerlo en distintas entidades.

“Rutilio siempre estuvo ahí, estuvo encargado de muchísimos estados de la República, y realmente siempre fue parte de este gran movimiento de transformación. Somos compañeros y amigos y por eso hoy hago público que Rutilio se integra al Gobierno de la República. Me siento muy orgullosa de que sigamos formando parte de éste que no sólo es un movimiento, sino una hermandad y estoy contenta de que en esta gran hermandad ahora Rutilio Escandón nos acompañe en el Gobierno Federal”, expresó.

En otro momento, Claudia Sheinbaum felicitó al gobernador entrante, Eduardo Ramírez Aguilar, e hizo patente su apoyo en este camino que emprenderá en el estado de Chiapas, al tiempo de refrendar su compromiso de trabajar juntos para impulsar proyectos estratégicos que abonen al bienestar y progreso de la entidad.

Estuvieron presentes: el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar; la coordinadora de Asuntos Gubernamentales del Gobierno Federal, Leticia Ramírez Amaya; así como funcionarios estatales, municipales, legisladoras y legisladores, entre otros. Boletín Oficial