Migrantes Bloquean Espacios de Entrada en Locales del Centro

* Denuncian Comerciantes.

Tapachula, Chiapas 6 de Diciembre del 2024.- La población migrante en el centro de la Ciudad de Tapachula continúa saturando los servicios de diferentes tiendas departamentales que cuentan con el servicio de cobro remesas enviadas desde el extranjero.

Y mientras algunos comercios se ven beneficiados con la presencia de esta población, hay otros que se ven afectados, quienes denuncian que los extranjeros tapan las entradas de sus negocios cuando hacen largas filas, o simplemente buscan sentarse en la sombra que les ofrecen las entradas de los comercios, además de la falta de educación que tienen con la población originaria de esta localidad.

Sobre este tema, la encargada de un negocio ubicado en el Sendero Peatonal en esta Ciudad, María Ernestina Aguilar denunció que, en su caso, la alta presencia de migrantes les afecta porque ya no quiere salir de esta zona de la Ciudad, y se apoderan de los espacios públicos.

Esta situación dijo les afecta bastante, porque sus clientes ya no quieren acudir al centro de la Ciudad. Estimó que las pérdidas económicas que han tenido diversos giros comerciales son del 50% aproximadamente.

“Pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque ya es mucho, le vuelvo a repetir, la gente ya no quiere venir a comprar. La verdad aquí yo me he dado cuenta, me manda mi jefa a regar la plantita de allá, veo las colillas de cigarros, cómo lo van a echar en una plantita, la basura donde quiera la dejan, encontramos suciedad por donde quiera”, comentó.

Lamentó que las autoridades no hagan algo al respecto, y después piden el apoyo para ellos, para los migrantes, y nos preguntamos ¿Y a nosotros quién nos apoya?, comentó.

También hizo un llamado a los directivos de las tiendas departamentales con el servicio de cobro de remesas que envían del extranjero, para que agilicen la atención de esas personas y no les permitan hacer grandes colas que tapan las entradas de diversos negocios durante varias horas del día. EL ORBE/ JC