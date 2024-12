Denuncian Corrupción en el Traslado de Ganado Procedente de Guatemala

* *Es Necesario Controlar el Contrabando y Verificar Medidas Sanitarias.

Tapachula, Chiapas; 6 de Diciembre del 2024.- La información de un brote de gusano barrenador en Guatemala, y la aparición de un caso en un municipio del Estado de Chiapas ha causado mucho revuelo, sin embargo tablajeros sugieren que en esta problemática lo más delicado es la corrupción que existen en el trasiego de ganado procedente del vecino país de manera ilegal a territorio nacional.

Por ello, insisten en la importancia de que aparte de reforzar las medidas sanitarias, también es necesario combatir la corrupción que se da entre funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SARDER), quienes han viciado los procesos de control para el traslado de ganado.

En entrevista, Mario Moreno Sánchez, tablajero del Mercado “Guadalupe”, expuso que el problema de México sigue siendo el mismo, la corrupción para la trazabilidad del ganado, por lo que en su momento implementaron el método del remo, un arete con un número, que si las autoridades detienen en el camino a «X» persona que traiga ganado con el simple hecho de meter ese número del arete al sistema, ahí constataban a quien le pertenecía, quien lo vendió, para dónde va, en fin.

“Por medio de la SADER a las ganaderas les iban a dar determinada cantidad de aretes, dijo, pero de repente se empezó a perder el control de eso, y resulta que ahora ¿cuánto cuesta un arete? 600 pesos, es decir, ahora ya se comercializa, ya es un negocio”, denunció.

Por eso insistió en el tema de combatir la corrupción, para evitar este tipo de situaciones.

El también dirigente de los tablajeros aclaró que a ellos no les afecta mucho el tema del gusano barrenador, porque es una bacteria que afecta principalmente al ganado en pie, por lo tanto, golpea principalmente a los engordadores de ganado en la entidad.

El gusano barrenador enferma a los animales, y como hay un control antes de ser sacrificado, si está enfermo no pasa para consumo.

Hasta el momento, dijo, no han tenido información de algún caso de gusano barrenador en la zona. Por lo que insistió en la importancia de seguir sosteniendo el cerco sanitario, pero también se debe de combatir la corrupción en el tema del traslado de ganado. EL ORBE/ JC