Presidenta Sheinbaum Llama a Trabajar en Coordinación por la Seguridad del País

*En Sesión del Consejo Nacional de Seguridad con Gobernadoras y Gobernadores.

Acapulco, Guerrero a 10 de diciembre de 2024.- En la 50° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, trabajando juntos, el Gobierno de México y las y los gobernadores de todo el país se logrará la disminución de los índices delictivos. Por ello, hizo un llamado respetuoso a los mandatarios estatales para que atiendan diariamente sus Gabinetes de Seguridad, como parte del fortalecimiento de la coordinación establecida por la Estrategia Nacional de Seguridad.

“El Gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia. Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza; y no hay nadie mejor que ustedes que conozca su estado. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles, ayudar y, además, hacer lo propio, pero las y los gobernadores deben asumir esa responsabilidad”, aseguró.

Destacó la importancia de que los gobiernos estatales mantengan una relación estrecha con las fiscalías, respetando su autonomía y, sobre todo, superando las posibles divisiones políticas que pudieran existir para lograr como Estado Mexicano que cada delito grave que se cometa sea sancionado.

“Esta es una parte muy importante que tenemos que desarrollar conjuntamente para poder disminuir la impunidad, que finalmente es una tarea también de los tres poderes: del Ejecutivo, de la Fiscalía con su autonomía, del Legislativo también, y también del Poder Judicial, que no puede hacerse a un lado en este proceso. Y aquí no hay división política, no hay politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso”, agregó.

Puntualizó que uno de los ejes fundamentales de la Estrategia Nacional de Seguridad es la atención a las causas, para lo cual el Gobierno de México invertirá en 2025 más de 800 mil millones de pesos (mdp) en todos los Programas para el Bienestar. Además, se implementará la Estrategia de Construcción de la Paz, que incluye brigadas para llegar a las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en las áreas con mayores índices de violencia, para atender sus necesidades y se crearán los Senderos de Paz, con los cuales, en coordinación con los gobiernos municipales, se iluminarán las zonas más oscuras, se mejorarán los corredores urbanos y se convocará a los jóvenes a realizar murales urbanos.



La Jefa del Ejecutivo Federal aseguró que, además de fortalecer a la Guardia Nacional, es necesario impulsar también a las policías estatales y municipales. En este sentido, reconoció que en algunos estados ya se han mejorado las condiciones de vida de los policías, con mejores salarios, equipamiento, capacitación y formación, lo que calificó como un paso fundamental para romper cualquier vínculo de corrupción en estas instituciones.Finalmente, destacó que, para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política con el fin de garantizar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuente con mayores atribuciones, lo que permitirá judicializar los delitos y traducirlos en carpetas de investigación.La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció la implementación de la Estrategia de Construcción de la Paz, con la cual se va casa por casa en las colonias con altos índices de violencia para llevar a las comunidades toda la oferta de programas y acciones que tiene el gobierno en materia de trabajo, cultura deporte, servicios urbanos, fomento económico, salud, educación, bienestar y otros. Precisó que esta acción ya se puso en marcha en León y Celaya en Guanajuato; Comalapa y San Cristóbal de las Casas, en Chiapas; Chilpancingo y Acapulco, en Guerrero; así como Tabasco; Estado de México y Tijuana, Baja California.Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que, del 1 de octubre al 1 diciembre, se ha logrado en coordinación con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina, la detención de más de 5 mil personas por delitos de alto impacto; se han asegurado 58 toneladas de drogas; 415 mil pastillas de fentanilo y 2 mil 471 armas de fuego, así como el aseguramiento histórico de más de una tonelada de fentanilo. También se han desmantelado 43 laboratorios clandestinos.Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), Marcela Figueroa Franco, destacó que entre 2019 y 2024 se ha logrado una reducción del 17.4% en el promedio diario de homicidios.El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció el trabajo de la Presidenta de México dentro del Gabinete de Seguridad, así como su esfuerzo por unificar las instituciones federales para crear un frente común.La gobernadora de Guerrero y anfitriona de la 50° Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, Evelyn Salgado Pineda, reconoció que la presencia de cada uno de los gobernadores y gobernadoras es muestra del respaldo unánime a la política de paz y de seguridad de la Presidenta de México.Al Consejo Nacional de Seguridad asistieron, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy Ramos; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández; y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra.Las y los gobernadores y gobernadoras de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel; de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; de Campeche, Layda Sansores San Román; de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; de Colima, Indira Vizcaíno Silva; de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal; de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar; de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro; del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Morelos, Margarita González Saravia; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda; de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; de Querétaro, Mauricio Kuri González; de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa; de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño; de Tabasco, Javier May Rodríguez; de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; de Veracruz, Rocío Nahle García; de Yucatán, Joaquín Diaz Mena; y de Zacatecas, David Monreal Ávila.Así como, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, secretario técnico y coordinador general de Programas del Bienestar, Carlos Torres Rosas; el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas; el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, Miguel Enrique Calderón Quevedo; la activista, Silvia Leticia Herrera Soberanes; el fundador de la A.C. Faro en el Camino, Marco Antonio de la Garza; la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y presidenta municipal de Tepic, Nayarit, María Geraldine Ponce Méndez y el presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y titular de Prevención y Reinserción Social, Omar Reyes Colmenares.