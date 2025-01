Cientos de Migrantes de Diversas Nacionalidades Parten de Tapachula

* Recorren la Costa en Busca del “Sueño Americano”.

Los integrantes de la 12ª Caravana de Migrantes, asegura que existe una nula atención del INM y COMAR en Tapachula.

Tapachula, Chiapas 12 de Enero del 2025.- Cientos de migrantes de diversas nacionalidades partieron de Tapachula en los primeros minutos de este domingo 12 de Enero del presente año, para recorrer la costa de Chiapas rumbo a los Estados Unidos.

Tal como lo habían anunciado en las redes sociales, la concentración de los extranjeros se dio en el parque del bicentenario de esta ciudad, desde las 11:00 de la noche del sábado, para posteriormente salir caminando por toda la calle central poniente, hasta salir de la ciudad y alcanzar la carretera costera en los primeros minutos de este domingo.

El primer punto de control y vigilancia del INM y GN, en la carretera costera, a la altura de la comunidad de Viva México, los extranjeros lo cruzaron sin problemas, y continúan su avance por la costa de Chiapas.

Esta es la “12ª caravana de migrantes” que sale de esta ciudad en lo que va del presente sexenio federal.



1 de 2

El contingente está conformado por un promedio de 600 personas de diversas nacionalidades, en donde también viajan mujeres, niños y personas de la tercera edad. Custodiados por elementos de seguridad de diversas corporaciones de seguridad.La desesperación se apodera de la comunidad migrante que se encuentra varada en esta región fronteriza, principalmente en Tapachula, localidad que se ha convertido en el epicentro de la problemática migratoria.Según datos de organismos no gubernamentales, existen varados en esta región un promedio de “60 mil migrantes” de diversas nacionalidades. Sin embargo, es imposible dar un dato exacto de cuanta población extrajera existe varada en la zona, debido a que, así como salen caravanas de migrantes, así entran más migrantes de manera ilegal a territorio mexicano.Cabe mencionar que, en esta región, los distintos albergues que dan atención a los migrantes se encuentran saturados. Así como dependencias como el INM y la COMAR no se dan abasto para atender a tanta población extranjera.Esta situación de crisis migratoria, ha provocado que decenas de familias extranjeras vivan en las calles y espacios públicos de esta ciudad, en donde han conformado campamentos provisionales, ya que no cuentan con recursos económicos para pagar hospedaje y alimentación. Se trata de los migrantes más pobres en medio de toda esta crisis humanitaria.Las familias de diversas nacionalidades varadas en este lugar, temen quedarse atrapadas en esta zona de México, ya que tienen conocimiento que una vez que tome posesión como Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump el próximo 20 de Enero, la frontera entre México y Estados Unidos será completamente sellada al paso de migrantes.Como ya es del dominio público, el próximo presidente de ese país ha prometido que en cuanto tome posesión en el cargo va a cancelar el programa BPB One, la aplicación creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, para atender a todos los solicitantes de asilo o refugio en ese país. Así como ha manifestado que realizará deportaciones masivas de migrantes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.