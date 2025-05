Presidenta Sheinbaum Manda Mensaje a las Madres Mexicanas

Inviable, dejar de pagar el Fobaproa,

Ciudad de México, mayo 10.- La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a todas las madres mexicanas este sábado 10 de mayo, Día de las Madres.

En un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal manifestó a las madres que en México es tiempo de mujeres y que tienen derechos, y en este sentido, recordó a la población que el trabajo en el hogar no es exclusivo de las mujeres, sino que es tarea de todas y todos.

Llamó a la población mexicana a felicitar y apoyar a las madres, no solo el 10 de mayo, sino todos los días.

«Hoy es 10 de mayo de 2025, Día de las Madres y quiero enviarles un saludo muy cariñoso, muy sentido, un abrazo muy fuerte a todas las mamás mexicanas. Decirles que las queremos, que valoramos muchísimo el trabajo que hacen todos los días. A la familia decirle que hay que cuidar a la mamá. La mamá no solo nos cuida, nosotros también tenemos que cuidar a las mamás, tenemos que apoyarlas.

«El trabajo del hogar no solo es de la mujer, es de todas y de todos. Cuidemos a las mamás no solamente el 10 de mayo, si no todo el año, los 365 días del año. Decirle a las mujeres, a las mamás, que es tiempo de mujeres, que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres podemos ser lo que queramos ser».

En el Jardín Nezahualcóyotl de Palacio Nacional, la Mandataria federal llamó a la población a que en este festejo lo material no es importante, sino lo que vale es regalar cariño, amor y cuidarnos entre todos.

La presidenta, Claudia Sheinbaum aprovecho para felicitar a su madre, Annie Pardo Cemo, a quien agradeció el haberle inculcado valores.

«Un abrazo muy muy fuerte a todas las mamás de México, y también aprovecho en lo personal agradecerle a mi madre todo lo que me ha dado y felicitarla mucho por inculcarme valores.

«Recuerden que lo material no es importante. Lo más importante es lo espiritual, regalemos cariño, regalemos mucho amor y protejámonos entre todos. ¡Qué siempre vivan las mujeres mexicanas! ¡Qué vivan todas las madres! y ¡Qué viva México!». SUN

Inviable, dejar de pagar el Fobaproa, admite Sheinbaum

Aunque ratificó sus críticas al Fobaproa como mecanismo de rescate bancario en el sexenio de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que es inviable dejar de pagar los bonos correspondientes a esa deuda, por las fuertes implicaciones que una decisión como esa tendría para la economía mexicana en su conjunto. Por ello, dijo que México hará ese desembolso hasta 2050, cuando concluyan los plazos fijados.

En la mañanera, la mandataria presentó extractos del informe de la Auditoría Superior de la Federación en el que denunció que el rescate bancario se realizó sin definir reglas de operación, lo que abrió la puerta a la discrecionalidad y la corrupción.

–¿Se mantiene el compromiso de su gobierno de pagar la deuda del Fobaproa?

–Los bonos del IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), que ahora se pueden comprar en el mercado, no es tan sencillo, digamos, de un día para otro decir: ya no se va a pagar. Primero, cualquier decisión de no pagar una deuda tiene implicaciones muy importantes para el país, pero es importante que la gente conozca.