Inicia en Chiapas Canje de Placas en Febrero de 2025

* No se Pagará Doble Refrendo y se Garantiza el Libre Tránsito.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, presentó el Programa “Borrón y Cuenta Nueva”, el cual consiste en ofrecer estímulos fiscales a la población chiapaneca, con el objetivo de contribuir a la economía de las familias y fortalecer el control vehicular. En este sentido precisa lo siguiente:

1.- En Chiapas se garantiza el libre tránsito; pueden circular vehículos con placas de todos los Estados de México. Si algún ciudadano o ciudadana de otra entidad quiere realizar el emplacamiento en Chiapas, son bienvenidos.

2.- A todas aquellas personas que hayan pagado el refrendo vehicular en enero de 2025 se les reconocerá el pago total. No se cobrarán dobles derechos, únicamente pagarán el costo del emplacamiento correspondiente.

3.- El Programa “Borrón y Cuenta Nueva” consiste en la condonación del 100 por ciento en los adeudos vehiculares acumulados hasta 2024. Esto incluye impuestos de tenencia de administraciones anteriores, refrendos no actualizados, multas y recargos, sin importar si los contribuyentes tienen requerimientos de pago pendientes.

4.- Los propietarios que realicen el canje de placas en los primeros meses de 2025 podrán beneficiarse de descuentos por pronto pago. Durante el mes de febrero, se otorgará un 15 por ciento de descuento, en marzo un 10 por ciento y en abril un 5 por ciento. El plazo límite para cumplir con el canje de placas es el mes de julio.

Es importante señalar que las nuevas placas cuentan con tecnología avanzada para reforzar la seguridad, como códigos QR encriptados, hologramas, material retroreflectivo y números de serie únicos. Estas no solo garantizarán su autenticidad, sino que también contribuirán a identificar vehículos involucrados en actividades ilícitas, promoviendo la seguridad de las y los chiapanecos. Boletín Oficial