Trump Insiste en Aranceles del 25% Para México y Canadá a Partir del Sábado 1 de Febrero

Las amenazas de Trump podrían afectar las exportaciones de Petróleo de México a EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este jueves su intención de imponer aranceles del 25 por ciento a México y Canadá con motivo de sus políticas migratorias, comerciales y contra el tráfico de fentanilo a partir del sábado, en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca para firmar nuevas órdenes ejecutivas.

El mandatario republicano señaló, en tanto, que esta noche decidirá si los aranceles incluyen el petróleo procedente de esos países.

«Anunciaremos los aranceles sobre Canadá y México por varias razones. La primera es la gente que ha llegado a nuestro país de manera tan horrible y en tanta cantidad. En segundo lugar, el fentanilo y todo lo demás que ha llegado al país, y en tercer lugar, los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficit.

«Voy a aplicar un arancel del 25 por ciento a Canadá y, por separado, un arancel del 25 por ciento a México. Y realmente tendremos que hacerlo, porque tenemos déficits muy grandes con esos países, y esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo», advirtió.

«Tenemos todo el petróleo que necesitamos»

Cuestionado si los aranceles serían impuestos este sábado, Trump confirmó escuetamente que «el sábado primero de febrero».

«Probablemente esta noche tomaremos la decisión en relación con el petróleo, porque nos envían petróleo. Ya veremos, depende de cuál sea el precio, si es adecuado, si nos tratan adecuadamente.

«México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en materia comercial. Nos tratan de manera muy injusta en materia comercial, y podremos compensarlo muy rápidamente, porque no necesitamos los productos que tienen. Tenemos todo el petróleo que necesitamos. Tenemos todos los árboles y mucha madera. Tenemos más que casi nadie», recalcó.

Trump había avanzado en los últimos días que China también se verá afectada a partir del sábado por aranceles del 10 por ciento, pero este jueves no adelantó cifras al respecto.

«También estoy pensando algo sobre China, porque está mandando fentanilo a nuestro país y está provocando cientos de miles de muertes.

«Subvencionamos a Canadá con 175 mil millones de dólares al año y a México con 250 mil millones, 300 mil millones de dólares al año, y México es un (trampolín) por el que China envía su producto.

«Así que China va a acabar pagando aranceles también por eso y estamos en el proceso de hacerlo. Tomaremos la determinación de qué va a ser, pero China tiene que parar de mandar fentanilo a nuestro país», dijo.

Trump extendió las posibles represalias a países que no acepten vuelos de deportación de migrantes indocumentados.

«Los países que no acepten a los criminales que nos enviaron también se van a encontrar con sanciones muy rápidamente», advirtió.