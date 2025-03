Mexicanos en el Zócalo Cierran Filas con Sheinbaum Ante Trump

Ciudad de México, 9 de Marzo.- Durante el festival-asamblea que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, tras la imposición de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mexicanos mostraron su respaldo y aprobación, quienes destacaron que es por el bienestar del país.

Gisela viajó desde Querétaro a la Ciudad de México para apoyar a la Presidenta y respaldó las acciones de Sheinbaum Pardo en torno a la imposición de aranceles, «pues tiene una mayoría del pueblo que la respalda».

«Vamos a apoyarla, que vea todo el mundo que tiene un pueblo que la apoya», dijo.

«Es a la única Mandataria que no han humillado como a los demás, no queremos que jamás le hagan lo que le han hecho a otros Mandatarios», agregó.

Sandra acudió al Zócalo capitalino porque, explicó, cree en el proyecto de Gobierno de la Presidenta y está trabajando muy bien.

Del mismo modo, Rosa María aseguró que respalda a Sheinbaum Pardo porque lucha por los mismos ideales que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y agradeció que la Mandataria «esté con el pueblo y para el pueblo».

«Estoy con ella, es mi Presidenta. Gracias de corazón porque nos ha demostrado que está para los olvidados y estamos con ella al pie del cañón hasta donde Dios me lo permita», expresó.

Además, sostuvo, la Presidenta ha sabido defender la patria y en poco tiempo ha demostrado como «sacarnos del atolladero en que se nos tuvo».

«La patria se defiende y mi admiración para esa gran mujer que ha defendido a mi México querido», destacó.

María Francisca acudió a la plancha del Zócalo por convicción y porque «se ha portado bien con uno», por lo que también apoyó las acciones de la Presidenta en torno a la crisis bilateral.

La tarde de este domingo, el Gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia de más de 350 mil personas al evento y precisó que este transcurrió sin incidentes. Sun