En Tapachula, Presenta ERA Informe de los Logros Alcanzados en los Primeros 100 Días de su Gobierno

El Estadio Olímpico de Tapachula se convirtió en el epicentro de una noche inolvidable, donde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó los logros alcanzados en los 100 primeros días de su administración. Un ambiente festivo envolvía el lugar: mensajes de agradecimiento destacaban entre la multitud y miles de voces se unían en una sola exclamación: “¡Gobernador, gobernador!”

Desde su llegada, acompañado de Sofía Espinoza Abarca, el mandatario recorrió el estadio, entre saludos, aplausos y muestras de cariño. Al subir al escenario, frente a personas de todas las edades, Ramírez Aguilar dirigió un mensaje lleno de fuerza y convicción. Habló de unidad, de esperanza y del trabajo incansable por consolidar un estado en paz. Su voz se mezclaba con el eco del pueblo que, con porras y ovaciones, respondió al anuncio de que, en tres meses, Chiapas será el estado más seguro para vivir.



“Llevamos 100 días viviendo en paz y quiero expresar con mucha alegría que me siento con la satisfacción del deber cumplido, no le hemos fallado a Chiapas y nunca voy a traicionar ni le voy a dar la espalda al pueblo de Chiapas”, enfatizó. Además, subrayó que su gobierno es humanista porque pone en el centro el sentir de las personas, así como su derecho a la libertad y a vivir con plenitud, sin miedo, con emoción y alegría al lado de sus familias.El mandatario reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, como la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Poder Judicial Federal y del Estado, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, resaltando el trabajo conjunto para garantizar la paz de la entidad.Al abordar las estrategias implementadas para pacificar Chiapas, Ramírez Aguilar destacó que la clave ha sido la coordinación con las Fuerzas Armadas, la honestidad y la incorruptibilidad. “Somos gente transparente y a las pruebas me remito. Si no es así, que se nos juzgue y se nos aplique todo el peso de la ley”, expresó con contundencia.También celebró que otras entidades comiencen a replicar la estrategia de su gobierno, mencionando a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) como un modelo de éxito, así como el impacto de programas como Cero Corrupción, Cero Impunidad y La Justicia es la Paz, en coordinación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Informó que Chiapas Puede, Conecta Chiapas y Comedores del Humanismo, entre otras, son iniciativas que no solo han sido implementadas, sino que ya comienzan a dar frutos.En ese marco, se proyectó el video “100 días viviendo en paz”, un recorrido visual por los primeros meses de su administración, donde quedaron plasmadas las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad, la infraestructura, el bienestar y el desarrollo de Chiapas. Cada imagen reflejaba el esfuerzo y compromiso de un gobierno cercano a su gente.Cuando las palabras dieron paso a la emoción, el cielo se iluminó con destellos dorados y plateados. Fuegos artificiales danzaban sobre Tapachula, y entre las luces resplandecientes, una imagen imponente emergió en el firmamento: Un jaguar, símbolo de fuerza, valentía y la identidad chiapaneca.Asistieron: las hijas del gobernador, Yazmín, Grecia y Renata Ramírez Espinoza; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 22 Zona Naval, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Antonio Hernández Tejeda; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; servidoras y servidores del pueblo; legisladoras y legisladores federales y estatales; representantes del Poder Legislativo y Judicial; presidentas y presidentes municipales; integrantes de organismos empresariales y de la sociedad civil, entre otros. Boletín Oficial