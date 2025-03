Maestros del CNTE Inician Paro de 72 Horas en el Zócalo de la CDMX

Tras las movilizaciones, la presidenta retiró la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE; sin embargo afirmaron que no quitarán el dedo del renglón hasta que se cumplan todas sus demandas.

*MÁS DE 4 MIL DOCENTES INSTALARAN CASAS DE CAMPAÑA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, EN RECHAZO A LA LEY DEL ISSSTE Y EXIGIENDO LA ELIMINACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA.

Ciudad de México, 19 de Marzo.- Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón de 72 horas en la plancha del Zócalo, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum retiró la reforma a la Ley del ISSSTE

«El retiro de la iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no es un acto de bondad hacia el magisterio, sino una respuesta a la movilización de miles de trabajadores de la educación. No quiere decir que, porque ya la retiró, ya quitamos el dedo del renglón», agregó la CNTE.



1 de 6

Durante la madrugada del miércoles comenzaron a arribar a ese punto docentes provenientes de los principales bastiones de la Coordinadora: Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 4 mil integrantes de la CNTE habrían instalado 550 casas de campaña en la Plaza de la Constitución.Entre las demandas destacan el incremento de 2.7% a las aportaciones de los trabajadores del Estado, la eliminación de reforma educativa de la 4T, el cálculo de sus pensiones en pesos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA); así como la reinstalación de profesores cesados, jubilación a los 28 y 30 años de servicio y un aumento salarial.«Va a caer, va a caer, la reforma va a caer»Maestros de diversos municipios de San Luis Potosí se congregaron en el Jardín de Tequis para iniciar una marcha pacífica en rechazo a la propuesta de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).La manifestación recorrió la avenida Venustiano Carranza hasta culminar en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno.Alrededor de 50 docentes comenzaron la manifestación portando pancartas y consignas manifestando su descontento con la reforma propuesta.«Hoy me toca marchar por mi alumno que será el futuro maestro de mis nietos» o «Queremos llegar a la tercera edad descansando y no trabajando», fueron las principales consignas de la movilización.En los Mochis, Sinaloa docentes marcharon hasta las oficinas de los Servicios Regionales de Educación Pública y determinaron que, en la zona norte del estado, sólo realizarían un paro de labores de 24 horas, en el que aprovecharon para divulgar su postura sobre la iniciativa que afectaría sus ingresos y derechos laborales.En Hermosillo, Sonora, cientos de maestros realizaron una protesta pacífica en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE 2007.Ramsés Valenzuela Infante, vocero del movimiento contra la Ley del ISSSTE, informó que más de mil planteles escolares estarán en paro laboral durante este jueves y viernes.«Esta es una protesta pacífica de todas las bases de Hermosillo, el objetivo es ser escuchados a nivel nacional, mostrar que Sonora no está aislado, y que estamos todos buscando lo mismo, la abrogación de la ley del ISSSTE 2007», expresó.En tanto, al grito de «Va a caer, va a caer, la reforma va a caer», «El pueblo callado, jamás será escuchado», los integrantes de la Sección 34 del SNTE salieron a las calles para realizar marchas en 19 municipios de Zacatecas, como Fresnillo y Loreto, para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007.Además de un paro de labores de 72 horas en más de cuatro mil centros educativos en la entidad pertenecientes al sistema federalizado.Mientras que, más de 10 mil docentes de diversos municipios de Quintana Roo se manifestaron en Cancún contra la reforma a la Ley del ISSSTE, a pesar de que el gobierno anunció el retiro de la iniciativa.La marcha, encabezada por el Comité de Lucha del magisterio, entró por primera vez a la zona hotelera de esta ciudad, demandando que se desecha la iniciativa y que se cumplan otros puntos de su pliego petitorio.Los maestros también marcharon y se sumaron al paro de labores en Yucatán, Chiapas y Oaxaca. SUN