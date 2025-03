No Habrá Tregua Para Quienes Pretenden Desestabilizar la Seguridad y la Paz Social: ERA

El Gobernador destacó la colaboración entre las fuerzas armadas y las autoridades estatales.

En las instalaciones de la 39 Zona Militar, en Ocosingo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la presentación del nuevo uniforme y unidades para las policías Vial Preventiva, Turística y de Caminos, así como del Grupo de Atención al Narcomenudeo (GAN). Durante el evento, resaltó que esta acción fortalece la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las autoridades estatales de seguridad y justicia para consolidar la paz en Chiapas.

Acompañado por los comandantes de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; de la 39 Zona Militar, Juan Ernesto Estrada González, y de la Guardia Nacional en Chiapas, Antonio Hernández Tejeda, el mandatario enfatizó que la zona limítrofe entre México y Guatemala, así como la carretera a Frontera Corozal y las regiones Selva y Tulijá, nunca más estarán sometidas ni serán tomadas por grupos delictivos.



"Eso se acabó. Este es un claro mensaje para aquellos grupos que se presentan con armas de fuego de alto calibre, les decimos que no va a haber tregua alguna. La ley se va a aplicar porque es delito federal y delito del fuero común. Toda aquella persona que atente contra la paz y la tranquilidad de Chiapas tendrá una cuenta pendiente con la ley. Hoy la ley se cumple", sentenció.Ramírez Aguilar subrayó que el fortalecimiento de estas corporaciones permitirá una mayor presencia en las regiones, garantizando protección y auxilio tanto a la población como a los visitantes, siempre con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos. "Debemos estar cerca de la gente, brindar seguridad y apoyo. Somos una sola familia junto con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, y nuestra misión es proteger y dar certeza a las familias chiapanecas", afirmó.Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que esta etapa en materia de seguridad pública, no solo implica una renovación en la imagen, sino también en la formación y actuación policial. Aseguró que se trata de una corporación más capacitada, con mayor sentido de proximidad social."Estamos cambiando no solo la imagen, sino la metodología de trabajo y de pensamiento. Debemos ser una policía cercana, que brinde ayuda y confianza a las y los ciudadanos y que, al ver una patrulla, la gente se sienta protegida", expresó tras la presentación formal del Grupo de Atención al Narcomenudeo.El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, enfatizó la importancia de portar el uniforme con orgullo, recordando que la labor policial va más allá de combatir la delincuencia, pues también se trata de construir una relación de confianza con la ciudadanía. Por ello, exhortó a las y los agentes a priorizar la atención y orientación al sector turístico durante el próximo periodo vacacional, sin descuidar la protección del pueblo.Asistieron a este evento, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; el subsecretario de la Policía Vial, Preventiva y Turismo, Guillermo López Murúa; y los directores de la Policía Estatal de Caminos, Ricardo Ballinas Guerrero y de la Policía Fuerza Ciudadana, Edgar Urban Carvajal.Asimismo, estuvieron presentes el director general de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Eber Quintero Juárez; el representante de la Secretaría de Marina, Adrián Villalobos Monteverde; la alcaldesa de Ocosingo, Manuela Angélica Méndez Cruz; y el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles, entre otros.