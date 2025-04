Mercado “Sebastián Escobar” a Punto del Colapso en Tapachula

Uno de los principales mercados de Tapachula presenta serios deterioros en su estructura.

Tapachula, Chiapas 26 de Abril del 2025.- La corrupción es y ha sido el principal problema que ha enfrentado el mercado Sebastián Escobar, un centro de abasto histórico para la ciudad de Tapachula, ya que cuando se ha tenido el recurso para la rehabilitación, no se aplican los recursos y hoy presenta serios deterioros en su estructura, que lo tiene al borde del colapso.

En entrevista, el comerciante Miguel Aguilar, quien también es miembro de Unidad Ciudadana, de la Comisión de Seguridad, manifestó que el mercado en mención data de 1958. Construido gracias a un presupuesto asignado por el ex presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines.



Destacó que el deterioro de dicho inmueble se ha incrementado por la corrupción que ha imperado, en donde los comerciantes han tenido la información de que ha habido presupuesto para la rehabilitación de los techos, pero no se aplicaron por parte de las autoridades locales en trienios anteriores.“Es un mercado antiguo, de muchos años, que tiene ya más de 60 años. Tiene falta de pintura, actualizar el cableado eléctrico, impermeabilización de los techos, el uso de rotoplas de los edificios”, comentó.En relación a la caída parcial de un techo, en un pasillo del mercado, en días pasados, considero que se derivó por no tener los tanques adecuados, y hay filtración de agua, porque no le han dado mantenimiento.De igual forma manifestó que hablar de “una remodelación es bueno”. Sin embargo, insistió que es importante no olvidar, que, en el área de expendedores de carne de ganado porcino, vacuno, aves y productos lácteos, requieren de una ampliación de los locales.Explicó que incluso la Comisión de Riesgos sanitarios marca que los locales deben de ser cuatro por cuatro, y no los locales que tienen.“Viene las autoridades sanitarias, y nos dicen que debemos tener lavabos, congeladores, botes de basura, etcétera. Entonces en donde metemos todo eso en un local de metro y medio cuadrado. O en locales de dos metros, no entra. Si metemos todo eso, salimos todos”, expuso.Miguel Aguilar hizo un llamado respetuoso a las autoridades estatales para atender este caso. Y que se impulse un proyecto sustentable, porque este inmueble es histórico en la ciudad de Tapachula.Agregó que existen muchos locales abandonados, que ya se encuentran en poder del Ayuntamiento, lo cual debería servir para iniciar un proyecto sustentable, donde participen los colegios de ingenieros, arquitectos y electricistas. Porque en esta localidad existe personal capacitado para elaborar un buen proyecto. EL ORBE/ Mesa de Redacción.