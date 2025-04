Arrestan en Miami a Casi 800 Migrantes en una Semana En Orlando Detienen a más de 100 Ilegales en Club Clandestino

La Fiscal General de Estados Unidos detalló que el club clandestino era «frecuentado por terroristas del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13)».

Durante el operativo participaron elementos de la DEA, ICE y FBI.

Van al menos 780 personas migrantes detenidas en Florida, Estados Unidos, luego de una serie de operativos del Gobierno de Donald Trump y el de Ron DeSantis para acelerar las deportaciones.

Recientemente se informó que en la última semana, como parte de los esfuerzos de Trump por acelerar la expulsión de personas migrantes, comenzó a involucrar a gobiernos locales, y Florida, siendo una de las entidades con más personas migrantes, es clave para su ofensiva y aumento de las deportaciones.



Los datos oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) apuntan a que los migrantes detenidos son aquellos que tienen órdenes de deportación definitivas, según reportó The New York Times.Además, 275 de los migrantes detenidos tienen orden definitiva para expulsión, por lo que más de una cuarta parte de los detenidos en Florida durante los últimos días no podrán encontrar recursos para quedarse en suelo estadounidense.Sumado a estos esfuerzos, los agentes migratorios tienen la posibilidad de realizar arrestos ‘colaterales’, mismos que permiten detener a migrantes que no eran inicialmente buscados, pero que sí eran cercanos a personas buscadas por el ICE.Algunas de las personas que tienen órdenes de deportación son aquellas que no acudieron a audiencias con jueces, y aunque no tengan antecedentes penales y están de manera legal en Estados Unidos.Florida, con el gobernador Ron DeSantis a la cabeza, se ha convertido en uno de los principales socios del Gobierno del presidente Donald Trump y su plan de deportaciones masivas.En febrero pasado, DeSantis firmó dos amplias leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda migratoria del mandatario estadounidense.Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes.

En Orlando Detienen a más de 100 Ilegales en Club Clandestino

Ciudad de México; 27 de Abril de 2025.-.- Una redada de la Agencia Antidrogas (DEA) en un club nocturno clandestino en Colorado Springs, en Colorado, dejó como saldo más de 100 migrantes detenidos, informó la DEA.

La DEA, en colaboración con la policía local, lideró la operación en la que, señaló la agencia, fueron capturados «más de 100 extranjeros ilegales. También se han incautado de drogas y armas en este club nocturno clandestino de Colorado Springs».

La agencia subió un video donde se ve a un agente golpeando una ventana de cristal del bar, mientras hombres y mujeres salen corriendo, donde los esperaban más agentes. Muchas personas levantan las manos y se hincan.

Poco después, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló que la operación se realizó la madrugada de este domingo (a las 3:45 de la madrugada) y dijo que el club clandestino era «frecuentado por terroristas del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13)».

Según Bondi, además de las detenciones, las autoridades, entre las que había elementos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y del FBI, se confiscó «cocaína, metanfetamina y cocaína rosa». Dos de las personas detenidas, señaló, tenían órdenes de arresto vigentes. La Fiscal también subió una foto del operativo.

Se trata de una de las mayores detenciones de migrantes indocumentados en un solo día desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, en enero pasado.

En un video publicado por el medio Denver7 News, el agente especial de la DEA al mando, Jonathan Pullen, dijo que «lo que estaba ocurriendo dentro era un importante tráfico de drogas, prostitución, delitos de violencia; nos incautamos de varias armas allí dentro».

Pullen añadió que había más de una docena de miembros del servicio activo en el club, ya fuera como clientes o trabajando como guardias de seguridad armados. Sun