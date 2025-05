* Asegura Presidenta Claudia Sheinbaum.

* Solicitó a Donald Trump Colaborar Para Impedir el Ingreso de Armas Estadounidenses a México.

Texcoco, Estado de México, a 3 de mayo de 2025.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que rechazó la propuesta que le hizo su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que el ejército estadounidense ingresara a México para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, ya que el territorio mexicano es inviolable y la soberanía no se vende, por el contrario, se ama y se defiende.

“El día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal que el presidente Trump en una de las llamadas me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas —pero no así como lo menciona— dijo: ‘¿En qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle’.

“¿Y saben qué le dije? ‘No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende; la soberanía se ama y se defiende’. No hace falta; se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, puntualizó durante la inauguración de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que beneficia a mil 144 estudiantes, en el Estado de México.

Agregó que durante sus conversaciones con el mandatario estadounidense ha afirmado que México es un país grandioso, libre, independiente y soberano con un pueblo muy valiente y por ello la Presidenta de la República defiende el anhelo de las mexicanas y los mexicanos.

Destacó que el Gobierno de México colabora y se coordina con la administración estadounidense, pero cada uno en su territorio realiza las acciones pertinentes en los temas que son de interés para ambos países.

“Colaboración, sí, cooperación, sí; subordinación, no. Siempre en defensa de la soberanía de México. México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso, es lo que defiende siempre la Presidenta de la República. Esa es la grandeza de México», agregó.

Respecto a la colaboración entre ambos países, informó que durante sus conversaciones solicitó al presidente Trump que impida el ingreso de armas de EUA a México.

“El día de ayer dio una orden el presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país”, detalló sobre la instrucción del mandatario estadounidense a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para detener el tráfico de armas y evitar que sean utilizadas por el crimen organizado.

Presidenta Inaugura Sede Parque Ecológico

Lago de Texcoco de la Universidad “Benito Juárez García”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el corte del listón inaugural de la sede educativa Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” que beneficia a mil 144 estudiantes: 635 en la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria; 460 en Ingeniería Civil y 49 en Ingeniería Electromecánica, como parte de las acciones para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.

“Inaugurar una universidad pública es un motivo de festejo, de fiesta en nuestro país. Decía Nelson Mandela que: ‘la educación es el arma más poderosa de los pueblos’. Y para nosotros la educación pública no solo es esencia de la Transformación, sino también es la defensa de los derechos del pueblo de México».

Ante esto, recordó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación la meta es que haya más de 300 mil nuevos espacios en Educación Superior a través de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”; la Universidad Nacional Rosario Castellanos(UNRC); el Tecnológico Nacional de México (TecNM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de que se convoca a las Universidades Autónomas a que abran su matrícula.

En este sentido, también puntualizó que se consolida el derecho a la salud de maestras y maestros ya que este año el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tendrá un presupuesto histórico gracias a que se reorientaron los recursos de los fideicomisos de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que antes sólo se utilizaban en privilegios.

El integrante del FPDT, Arturo González, celebró que, en este día, a 19 años de la represión del pueblo de Atenco, se inaugure una universidad y no un aeropuerto, además puntualizó que la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” es una institución de calidad que le permite a los jóvenes seguir luchando por México.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, resaltó que con la Cuarta Transformación de la Vida Pública el Lago de Texcoco fue decretado como Área Natural Protegida y nombrado sitio Ramsar; se realiza el saneamiento de nueve ríos que desembocan a este cuerpo de agua; se recuperaron concesiones de agua que fueron entregadas a privados; y se inició el Plan Rector del Lago Texcoco con lo que también comienza con acciones de reforestación.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que la educación es un pilar de la transformación, por ello, la nueva sede de la Universidad “Benito Juárez García” da la oportunidad a los jóvenes de acceder a una formación de calidad sin necesidad de trasladarse a otros municipios o estados. Boletín Oficial