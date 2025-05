Pierde COAPATAP Demanda Añeja Ante el Ejido Viva México

Representante del ejido afirma que existen más de quince casos de hepatitis en la comunidad por severa contaminación de río que pasa por basurero municipal.

*JUZGADO OBLIGA AL ORGANISMO A SUMINISTRAR AGUA EN PIPAS A FAMILIAS QUE NO TIENEN ACCESO AL VITAL LÍQUIDO; ES UN DERECHO HUMANO.

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo del 2025.- Habitantes de Viva México le ganaron una demanda a las autoridades locales, en particular al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), por lo que un Juzgado ordenó a dicho organismo distribuir agua en pipas a cientos de familias que no tienen acceso al vital líquido en dicha comunidad. Sin embargo, ha incumplido con dicho mandato.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Juan Antonio Paniagua, dirigente social de esta localidad,al explicar que las familias habitantes en la comunidad antes mencionada, utilizan el agua de un río severamente contaminado por el basurero municipal.



Derivado de esa situación dijo, hay más de quince casos de hepatitis entre la población de la zona, incluyendo a menores de edad.Comentó que, sobre la contaminación, ya se han hecho estudios de laboratorio que revelan que el afluente cuenta con una gran variedad de contaminantes, como heces fecales, químicos y metales pesados. Incluso, aseguró, de esta situación también tienen conocimiento las autoridades de salud.“El problema es que de enero a la fecha no ha habido una solución a la problemática. Estamos pidiendo a las autoridades que reciban a Juan Mejía que es el representante de la comunidad, que es de nuestro grupo, pero no hay ninguna solución”, señaló.Ante la nula respuesta de las autoridades, expuso que la comunidad se organizó y demandó al COAPATAP y a las autoridades competentes en este caso, exigiendo una solución. Por lo que las mismas autoridades se ampararon, y también perdieron el amparo.Aseguró que, por eso, ahora un Juzgado ordenó a las autoridades, y en particular al COAPATAP, distribuir el vital líquido en pipas a partir del 25 de abril pasado a las familias que no tienen acceso al agua. Un derecho humano fundamental. Desafortunadamente no han cumplido, y no hay atención.El dirigente social, consideró que también por esta problemática fue destituido el anterior Director General del COAPATAP, César García Jiménez. Pero lo que ellos quieren es solución a la problemática.En total -dijo- son un promedio de mil 200 familias afectadas por esta situación, que no tienen servicio de agua. Ya que no solo es la comunidad de Viva México, también es Miramar y Poste Rojo, asentamientos humanos que están alejados de la cabecera municipal, y que han sido abandonados en materia de servicios básicos.Ante la negativa y cerrazón de las autoridades para atender la problemática existente, dijo, enviarán a la brevedad posible un oficio a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación. EL ORBE/ Mesa de Redacción