Protección Civil Anuncia Temporal de Lluvias Intensas Para Chiapas, Ante Presencia del Ciclón Cinco-E

Causará Fuerte Oleaje y Rachas de Viento en Costas de Oaxaca y Chiapas, se Ubica en Boca del Cielo, Pijijiapan

Tormenta Tropical “Dalila” se Aleja a Sinaloa, con Rumbo a Baja California Sur

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 16 de Junio de 2025. El Sistema Estatal de Protección Civil alerta a la población en general ante la presencia del Ciclón Tropical Cinco-E en el Océano Pacífico, el cual podría provocar lluvias y vientos fuertes a partir de este lunes y hasta el miércoles, principalmente en la región Soconusco e Istmo-Costa.

De acuerdo con información de Conagua, este fenómeno hidrometeorológico se localiza a 580 km al sur-sureste de Boca de Pijijiapan, moviéndose hacia el oeste-noroeste a 13 km/h, con vientos sostenidos de 55 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h.

Se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 mm en las próximas 24 horas; vientos de 20 a 30 km/h con ráfagas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de la entidad.

La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse prevenida y alerta ante cualquier eventualidad, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes ya que este fenómeno estará presente en gran parte de las regiones de Chiapas; especialmente en el Soconusco, Istmo-Costa, Selva Lacandona, Metropolitana y De Los Llanos

Se recomienda extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre, si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras desaloje inmediatamente, no transite por zonas inundadas, no intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, porque puede ser arrastrado por el agua, no cruce puentes si el agua lo pasa por encima.

Se hace un llamado a la población a permanecer atenta a los mensajes que emita a través de los sitios oficiales y a seguir todas las recomendaciones en materia de protección civil, las cuales se comparten a través de redes sociales, en X (antes Twitter) @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de una emergencia, contactar a protección civil o llamar al 911 para su pronta atención.

En caso de alguna emergencia, el Sistema Estatal de Protección Civil tiene preparados 516 refugios temporales con capacidad de atención para más de 36 mil familias, es decir, 139 mil personas aproximadamente.

Siguiendo la política humanista de este Gobierno que encabeza, Eduardo Ramírez Aguilar, el Sistema Estatal de Protección Civil las autoridades estatales, municipales y federales, coordinan acciones de preparación, prevención y en su caso atención a la población que abonen a la salvaguarda de la población, los bienes y el entorno. Boletín Oficial

Tormenta Tropical Dalila se Aleja Rumbo a Baja California

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta perdió fuerza mientras se alejaba de las costas del Pacifico mexicano, según uno de sus último informes, presentaba vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y rachas de hasta 100 km/h desplazándose hacia el oeste noroeste a 15km/H.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (CONADE), «La circulación de la tormenta tropical Dalila mantiene la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán», informó.

Las autoridades mexicanas estiman alrededor de 37 ciclones con nombres en los océanos Atlántico y Pacífico, de los cuales cinco podrían afectar el país. La actual temporada de huracanes comenzó el 15 de mayo con la aparición de Alvin, que fue el primero de 16 que se tienen previstos.

La temporada de huracanes del año pasado dejó 29 muertos en Guerrero, Michoacán y Oaxaca por el huracán John categoría 3.