“Sin Elección Judicial, Nunca Hubiera Llegado un Indígena a la Corte»: Sheinbaum

Presidenta Anuncia 12 Mmdp Para Colima en Proyectos Prioritarios de Salud, Infraestructura, Educación, Agua y Bienestar

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 12 mil millones de pesos (mdp) para el estado de Colima en los próximos dos años, que serán invertidos en proyectos prioritarios de salud, infraestructura, educación, suministro de agua potable y Programas para el Bienestar.

“Como queremos mucho a Colima, mucho a las y los colimenses, pues fíjense nada más que en los próximos dos años, dos años y medio, vamos a destinarle a Colima un presupuesto de 12 mil millones de pesos, de ellos, 5 mil millones son de los Programas del Bienestar”, informó durante su gira por esta entidad.



Detalló que esta inversión incluye la remodelación, el equipamiento y contratación de personal para los hospitales del IMSS Bienestar, así como la construcción de un nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Manzanillo, que permita garantizar el acceso a la salud.Para el abastecimiento de agua potable, dio a conocer una inversión de 2 mil 100 mdp en proyectos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para combatir la escasez, pero también para impulsar el uso eficiente del agua para los agricultores, a través del programa “Agua para Colima”.“Y ya escucharon todos los puentes, la rehabilitación de carreteras, de caminos que vamos a hacer con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ya le encargué a Mario que ampliemos el CBTIS 16 para que haya más espacio para preparatorias de todos nuestros jóvenes, así que no le va a faltar presupuesto al estado de Colima”, añadió.Resaltó que fueron años en los que gobiernos neoliberales dejaron de invertir en Colima porque no era rentable políticamente en las elecciones, pero con la Cuarta Transformación se acabó con esta visión y se dignificó su presupuesto.“Fueron años de otra visión, claro, -no me refiero al Presidente López Obrador-, sino desde antes, decían: pues Colima me da tantos votos pues ya no le invierto a Colima porque ya no va a haber votos para mi partido, pues no, aquí o todos coludos o todos rabones, todos somos mexicanos y mexicanas y todos merecen un presupuesto digno e inversión digna para el beneficio de las y los colimenses”, aseguró. Boletín Oficial«Sin Elección Judicial, Nunca Hubiera Llegado un Indígena a la Corte»: CSPLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de la pasada elección judicial, y afirmó que si no hubiera sido por esta elección popular nunca hubiera llegado a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un indígena mixteco, como es el caso de Hugo Aguilar.Al encabezar la supervisión de programas prioritarios en Colima, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que de manera sabia el pueblo mexicano eligió a un indígena mixteco como próximo Ministro Presidente del Máximo Tribunal.«Ahora hubo una elección apenas hace unas semanas entre todas y todos los mexicanos los que quisieron salir a ejercer su derecho al voto votamos por el nuevo Poder Judicial. A los ministros de la Corte los decidía el Presidente y unos cuantos senadores. Eso se acabó. Ahora los ministros y ministras las decide el pueblo de México con su voto.«Y miren qué sabio es el pueblo de México que supo elegir un presidente de la Corte un indígena. ¿Cuándo hubiera llegado un indígena mixteco a ser presidente de la corte? Nunca si no lo hubiera decidido el pueblo de México. Así que ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo, nada!», dijo ante el aplauso de cientos de asistentes. Sun