Anuncia Sheinbaum Inversión de 2 mil 400 Mdp Para Fortalecer el IMSS Bienestar en Chiapas

El Recurso se Asignará Gradualmente Para que no Falte Equipo Médico y los Quirófanos en el Estado Funcionen

En Chiapas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la supervisión de obra del Hospital General de Zona No.13 “XIV de Septiembre” del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, el cual será inaugurado el próximo 14 de septiembre y anunció una inversión de 2 mil 400 millones de Pesos (mdp) para fortalecer el IMSS Bienestar, que permita garantizar el acceso a la salud como un derecho en esta entidad.

“Y en este diagnóstico, hoy nos fue informado que Chiapas necesita, por lo menos, 2 mil 400 millones de pesos para los hospitales que mencionó Alejandro (Svarch, titular del IMSS Bienestar) y para poder tener todos los quirófanos y todos los equipos en funcionamiento y el día de hoy me comprometo con el pueblo de Chiapas que vamos a dar los 2 mil 400 millones de pesos”, anunció.



Detalló que este recurso se asignará de manera gradual para que este año no falte equipo médico y todos los quirófanos del estado estén funcionando; mientras que estimó que la rehabilitación de hospitales y centros de salud quedé concluida en dos años y medio.Recordó que en Chiapas el Gobierno de México ya inauguró el primer plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y se comprometió a seguir apoyando al Gobierno del Estado con la construcción de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocosingo; el tren de pasajeros en el tramo Ixtepec-Ciudad Hidalgo; la inversión en Puerto Chiapas y la licitación de los dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tapachula.Finalmente, refrendó su convicción por defender la soberanía, libertad e independencia de México en las negociaciones internacionales con Estados Unidos, pues afirmó que el bienestar del pueblo de México no es negociable.“En las negociaciones internacionales que tenemos con Estados Unidos tenemos muy claros nuestros principios, el principio de la soberanía, ese no se negocia; y el principio del bienestar del pueblo de México tampoco se negocia”, concluyó.El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que este hospital abrirá sus puertas el próximo 14 de septiembre con 144 camas: 52 de medicina interna, 50 de cirugía, 26 de ginecología, 16 de pediatría; con 62 consultorios de especialidad y ya se encuentran operando las áreas de Medicina Física y especialidad para atender riesgos de trabajo del Seguro Social.El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que la inversión de 2 mil 400 mdp se utilizarán para sustituir el Hospital Pascasio con una nueva Torre de Maternidad y Gineco Obstetricia; adquisición del primer acelerador lineal del estado; la sustitución del Hospital de la Mujer en San Cristóbal con una nueva torre en el Hospital de las Culturas; la construcción del nuevo Hospital de la Costa en la región de Tonalá; y la ampliación del Hospital General de Palenque.El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ratificó su respaldo a la Presidenta de México en estos momentos de negociación internacional y la invitó a encabezar la inauguración de este nuevo Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez el próximo 14 de septiembre.Boletín Oficial