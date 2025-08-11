En operativo interinstitucional detienen a un masculino con arma de fuego y presuntos narcóticos en Frontera Comalapa.

– El detenido manifestó pertenecer a una célula delictiva.

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, detuvieron a un masculino con arma de fuego larga y presuntos narcóticos en el municipio de Frontera Comalapa.

Como resultado de un amplio despliegue operativo en la comunidad Verapaz del municipio de Frontera Comalapa, se logró la detención de Erick “N”, a quien se le aseguró un arma de fuego larga AK-47, un cargador y cinco cartuchos útiles, así como 20 dosis de polvo blanco con las características propias de la cocaína.

Cabe destacar que el masculino manifestó ser presunto integrante de un grupo delictivo.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica por los posibles delitos contra la salud, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias chiapanecas combatiendo de manera frontal a la delincuencia en el territorio estatal.