lunes, agosto 11, 2025
spot_img
InicioAl InstanteLargas filas en las gasolineras !
Al Instante

Largas filas en las gasolineras !

0
11
Largas filas en las gasolineras !
Artículo anterior
Jubilados de PEMEX toman las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAR)
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Jubilados de PEMEX toman las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAR)

Al Instante staff - 0
Jubilados de PEMEX toman las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAR), ubicada aproximadamente a dos kilómetros del API de Puerto Chiapas,...
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 11 de agosto 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Hola. Buen inicio de semana Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina:#LaMañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta...
Leer más

Adeudo de PEMEX a Transportistas Empieza a Generar Problemas en Distribución de Combustible

Al Instante staff - 0
• Varias unidades de reparto continúan detenidas como medida de presión ante la falta de pago; denuncian. Tapachula, Chiapas; Agosto de 2025.– Algunas gasolineras de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV