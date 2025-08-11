Compras de panico en gasolineras

Conductores del servicio publico y privado abarrotan gasolineras de #Tapachula, esto debido al posible desabasto de combustible, por la falta de pago a las empresas que rentan las pipas a Pemex. Además del bloqueo a las instalaciones de la paraestatal por parte de personal jubilado de la paraestatal.

Los choferes señalan que posiblemente haya un incremento en los precios de la gasolina y canasta basica en los proximos días. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

