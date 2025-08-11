lunes, agosto 11, 2025
Crisis de combustible en Tapachula y municipios vecinos #ElOrbeDron

Tapachula, Chiapas – 11 de agosto de 2025.
El desabasto de combustible en la región comenzó ayer a las 3:30 de la tarde en Huixtla, extendiéndose ese mismo día a Villa Comatitlán y Huehuetán. Hoy, la crisis alcanzó a Tapachula, donde aproximadamente 10 gasolineras en la zona sur y nororiente ya no cuentan con suministro.

Las estaciones que aún tienen gasolina lucen saturadas, luego de que Pemex detuviera el traslado en pipas por falta de pago a la empresa que brinda el servicio.

Además, solo alrededor del 25% de la flotilla de pipas está operando para la zona sur de Chiapas, debido a una huelga por falta de pago, según informó un chofer de las pipas en la planta de Puerto Chiapas.

En paralelo, los jubilados y extrabajadores de Pemex tomaron hoy a las 7:00 de la mañana las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Puerto Chiapas, exigiendo la reanudación de sus servicios médicos suspendidos desde hace siete meses por una deuda millonaria.

Los manifestantes –que representan a más de 400 familias en la región– aseguran que su protesta es pacífica y no es la causa principal del desabasto, que ya se venía arrastrando por problemas internos de la petrolera.

Advirtieron que, de no resolverse el conflicto en las próximas 72 horas, el bloqueo será indefinido, lo que podría agravar aún más la escasez de combustible en toda la zona.

El orbe/ Carlos Montes

