Alistan Zócalo Para Celebrar el Primer Año de Gobierno de Sheinbaum

Ciudad de México, 4 de Octubre.-Como parte del cierre de la gira de rendición de cuentas «La Transformación Avanza» de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo 5 de octubre, alistan el Zócalo de la Ciudad de México.
«A un año de gobierno, los invito a reunirnos una vez más el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México», invitó la Mandataria federal.
Pese al clima y amenaza de lluvia por la tormenta tropical «Priscilla», en el Zócalo ya se instaló el templete, bocinas y sillas para cerrar la rendición de cuentas de la titular del Ejecutivo, a un año de estar en la Presidencia de México.
A las 11:00 horas de mañana se espera que Sheinbaum Pardo encabece «La Transformación Avanza».
Desde las 08:00 horas se tienen contemplados diversos números musicales, como el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, la interpretación de la canción «Llegamos Todas» y la actuación del Grupo de la Secretaría de Marina. Sun

