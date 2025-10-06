lunes, octubre 6, 2025
Con ERA Tenemos Resultados con Trabajo Honesto: Yamil Melgar

* Autoridades Municipales y Estatales han Trabajado Para Fortalecer la Infraestructura, Seguridad, Educación y el Desarrollo Social de Tapachula.

El alcalde Yamil Melgar, aseveró que Tapachula ha sido testigo del compromiso constante del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar (ERA), quien a lo largo de sus diversas visitas, ha demostrado que el trabajo honesto y en unidad genera transformaciones verdaderas, impulsando con sensibilidad y cercanía acciones que fortalecen la infraestructura, la seguridad, la educación y el desarrollo social del municipio.
Afirmó que cada encuentro con los tapachultecos ha dejado huella, así lo demuestran la entrega de escrituras, los apoyos a familias productoras, la modernización de espacios públicos y el fortalecimiento de los programas sociales que construyen bienestar.
El Edil sostuvo que el liderazgo del Gobernador se ha traducido en resultados palpables, en una nueva etapa de confianza entre la ciudadanía y su gobierno.
“Agradecemos la cercanía y el respaldo de nuestro gobernador, Eduardo Ramírez, su presencia constante en Tapachula refleja un compromiso real con nuestra gente, con ERA, Tapachula avanza con resultados y con esperanza, porque hay trabajo en unidad, hay palabra y trabajo honesto”, subrayó Yamil Melgar.
Finalmente, señaló que las visitas del Gobernador no solo han impulsado obras, sino también una renovada visión de Gobierno basada en la empatía y el servicio, confirmando que cuando se gobierna con corazón, con verdad y con la voluntad de servir, los resultados se reflejan y permanecen en la vida de la gente.

Con ERA Tenemos Resultados con Trabajo Honesto: Yamil Melgar
Presidenta Claudia Sheinbaum Celebra un año de Gobierno con Avances Históricos
Presidenta Claudia Sheinbaum Rinde Primer Informe de Gobierno en el Zócalo
