Caravana de Migrantes Arriba al Municipio de Tonalá

Denuncian Presunta Detención de uno de los Líderes de la Caravana

Tonalá, Chiapas 15 de Octubre del 2025.- Migrantes de diversas nacionalidades que recorren la costa de Chiapas, llegaron este miércoles al municipio de Tonalá, y denunciaron a través de la redes sociales, que uno de los líderes del contingente presuntamente está desaparecido, después de que se quedaron a descansar antes de llegar a esa localidad.



Aseguran que el supuesto dirigente, de quien no dicen su nombre, abordó un vehículo de los elementos de seguridad que los acompañaba, para buscar un mejor lugar para quedarse, sin embargo, ya no regreso.Las imágenes fueron enviadas por la madrugada de este miércoles 15 de octubre.De igual forma, los migrantes denuncian que los grupos de seguridad como Guardia Nacional, así como Grupo Beta, ya no los están resguardando.Señalan que han sido abandonados en la zona, y temen por su seguridad e integridad física.ESTE MIERCOLES LLEGARON A TONALALuego de recorrer 225.7 kilómetros a una temperatura de 35 grados en la carretera federal, la caravana de migrantes de diversas nacionalidades logró llegar al municipio de Tonalá.Llevan quince días en este recorrido, ya que partieron de Tapachula el pasado 1º de octubre desde Tapachula.El número de personas que camina en este contingente se ha reducido, ya que algunos se han entregado a las autoridades migratorias, otros fueron detenidos y deportados.Así como muchas personas presentan cansancio crónico, deshidratación, y lesiones en los pies, dolores musculares, fiebre, entre otros padecimientos.La mayoría continua en esta travesía, en espera de culminar en la CDMX. Así como existen quejas y han documentado presuntas violaciones y abusos en operativos realizados por elementos del INM y GN en el recorrido que han hecho los migrantes por la costa de Chiapas.El martes por la mañana salieron del municipio de Pijijiapan y descansaron en la comunidad Natalio Vázquez, y está mañana de miércoles iniciaron a caminar por la carretera federal Panamericana llegando a las 12:00 del día el primer contingente, y los rezagados durante la tarde de este mismo día, concentrándose en la plaza principal del municipio de Tonalá. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.