Eduardo Ramírez y Titular del IMPI, Santiago Nieto, Entregan Plaza Conmemorativa a Comitán

Se Acredita Oficialmente a la Bebida Tradicional “El Comiteco” Como un Producto con Amplia Tradición

——

También se Realizó el Reconocimiento de la Marca “Reina Roja de Palenque”

En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, encabezó la entrega de la placa conmemorativa de la Indicación Geográfica Protegida del Comiteco de Comitán, Chiapas, así como el reconocimiento de la marca “Reina Roja de Palenque”.



Durante el acto, el mandatario subrayó la importancia de este logro tanto para el municipio como para las comunidades productoras de esta bebida tradicional. En este sentido, refrendó el compromiso de su gobierno para impulsar una estrategia de promoción que permita posicionar al Comiteco en la región y a nivel internacional, al tiempo que se reconoce y preserva su identidad cultural.“Este es un gran momento para Comitán, para el trabajo de las y los artesanos, de las y los productores, porque este maguey es endémico, es decir, ha estado aquí desde su origen. Por ello vamos a promover esta bebida del Comiteco con una gran proyección, cuidando la parte social. Haber logrado la indicación geográfica no es cosa menor, entonces hay que hacer algo”, explicó.Asimismo, celebró el registro de la marca “Reina Roja de Palenque”, al considerar que representa un acto de reconocimiento y protección cultural a la identidad, la memoria histórica y el legado de la civilización maya, además de fortalecer la participación de las mujeres, tal como ocurrió en el mundo prehispánico y hoy vuelve a cobrar relevancia.Por su parte, el director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, respaldó el interés del gobernador por fortalecer la producción local como un motor de derrama económica y mayor presencia en los ámbitos comercial e industrial. Informó que, de acuerdo con los registros del Instituto, Chiapas alcanzó un incremento del 62 por ciento en el registro de patentes de 2024 a 2025, lo que representa un récord histórico para la entidad.El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, consideró que la Indicación Geográfica del Comiteco, reconocida como una de las siete bebidas ancestrales de México, constituye un acto de justicia social. Indicó que, gracias a las gestiones del gobernador Eduardo Ramírez, se logró su reconocimiento regional, lo que abre el acceso a nuevos mercados que valoran la trazabilidad y están dispuestos a pagar más por productos con historia y tradición. Añadió que este avance posiciona a Chiapas como referente en bebidas tradicionales y abre la puerta a una nueva ruta turística en Comitán para conocer de cerca su proceso de elaboración.A su vez, el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, destacó que este reconocimiento no solo confirma el potencial productivo de Chiapas, sino que respalda una tradición ancestral, impulsa el desarrollo regional y abre oportunidades en mercados nacionales e internacionales. Precisó que el Comiteco une y sostiene a diversas familias de la región, quienes han preservado la calidad de sus procesos, generando identidad técnica y valor económico.El presidente del Consejo Mexicano Promotor del Comiteco, Carlos Guillén Gordillo, señaló que esta declaratoria, además de reconocer su origen, otorga certeza jurídica, incentiva la inversión y permite posicionar la bebida en mercados nacionales e internacionales. Reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para consolidar este proceso y reiteró el compromiso del Consejo de salvaguardar la calidad, el origen y el desarrollo sostenible de este producto emblemático, estrechamente ligado a su territorio, su gente y su historia.En su intervención, el presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, destacó que la Indicación Geográfica del Comiteco representa un acto de justicia para las y los productores que, con calidad, autenticidad y respeto a la tradición, han preservado esta bebida que honra la identidad regional. Asimismo, agradeció al gobernador el impulso a obras de infraestructura carretera, agua potable, vialidades, educación y la construcción del rastro municipal.Cabe señalar que el reconocimiento de la Indicación Geográfica Protegida acredita oficialmente al Comiteco como un producto cuya calidad, características y reputación están directamente vinculadas a su lugar de origen, así como a los conocimientos, técnicas y procesos tradicionales transmitidos por generaciones. En tanto, la marca “Reina Roja de Palenque” será utilizada en actividades culturales, educativas y de difusión del patrimonio, contribuyendo a la preservación y promoción de los valores históricos y culturales que representan a Chiapas ante México y el mundo. Boletín Oficial