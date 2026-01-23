viernes, enero 23, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalCondiciones Climáticas Afectan Cosecha de Mango en el Soconusco
Local

Condiciones Climáticas Afectan Cosecha de Mango en el Soconusco

0
14

*Lluvias Alteraron Ciclo natural de los Huertos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero de 2026.- La producción de mango Ataúlfo en la región del Soconusco enfrenta un inicio de temporada complicado, marcado por afectaciones climáticas y un escenario de incertidumbre en el comercio internacional.
Así lo informó Alfredo Cerdio Sánchez, presidente del Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataúlfo y de la Junta Local de Sanidad Vegetal.

El líder del sector explicó que las lluvias extraordinarias registradas en diciembre alteraron el ciclo natural de los huertos, impactando la primera y segunda floración.
Esta situación impidió el adecuado amarre del fruto y provocó un retraso estimado del 20% en los volúmenes que, a estas alturas del año, normalmente ya estarían destinados a la exportación.
A pesar del arranque lento, los productores prevén una recuperación gradual a partir de marzo, cuando se espera una floración más estable.
El mayor volumen de cosecha se concentraría entre marzo y mayo, periodo clave para cumplir con los compromisos internacionales.
La afectación alcanza a más de 30 mil hectáreas cultivadas en la franja que va de Tonalá a Tapachula.
Además de los factores climáticos, el sector observa con cautela el proceso de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Reconoció la preocupación existente ante un posible endurecimiento de las medidas arancelarias por parte del Gobierno estadounidense.
No obstante, expresó confianza en la Secretaría de Economía y en el equipo negociador encabezado por Marcelo Ebrard, al considerar que la relación comercial entre los tres países es estratégica y mutuamente dependiente.
Para enfrentar el panorama, los productores mantienen coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno.
A nivel federal, destacó el respaldo de programas como Productor Confiable y las acciones de control sanitario mediante la liberación de moscas estériles.
En el ámbito estatal, se reciben apoyos para empaque y sanidad vegetal, mientras que con el gobierno municipal de Tapachula se prevén reuniones para evaluar medidas de atención directa al sector.
Finalmente, el dirigente manguero invitó a la población a consumir mango Ataúlfo en los mercados locales, resaltando su calidad, sabor y valor nutricional. EL ORBE/Nelson Bautista

Condiciones Climáticas Afectan Cosecha de Mango en el Soconusco
Artículo anterior
Eduardo Ramírez y Titular del IMPI, Santiago Nieto, Entregan Plaza Conmemorativa a Comitán
Artículo siguiente
Obsequian Libros a Jóvenes Para Fomentar el Hábito Lector en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial impone 30 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de...
Leer más

SSPC Y FGR SOSTIENEN REUNIÓN DE ALTO NIVEL CON EL DIRECTOR DEL FBI PARA FORTALECER LA COORDINACIÓN BILATERAL

Al Instante staff - 0
Ciudad de México, a 23 de enero de 2026   Comunicado conjunto Derivado del mecanismo de entendimiento alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos y...
Leer más

Beba Pedrero trabaja con una convicción clara y comprometida.

Al Instante staff - 0
La verdadera voluntad de servir no se queda en los escritorios; se demuestra estando cerca a la gente, escuchando y atendiendo a todos. Beba Pedrero...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV