Condiciones Climáticas Afectan Cosecha de Mango en el Soconusco

*Lluvias Alteraron Ciclo natural de los Huertos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero de 2026.- La producción de mango Ataúlfo en la región del Soconusco enfrenta un inicio de temporada complicado, marcado por afectaciones climáticas y un escenario de incertidumbre en el comercio internacional.

Así lo informó Alfredo Cerdio Sánchez, presidente del Consejo Regulador de la Calidad del Mango Ataúlfo y de la Junta Local de Sanidad Vegetal.



El líder del sector explicó que las lluvias extraordinarias registradas en diciembre alteraron el ciclo natural de los huertos, impactando la primera y segunda floración.Esta situación impidió el adecuado amarre del fruto y provocó un retraso estimado del 20% en los volúmenes que, a estas alturas del año, normalmente ya estarían destinados a la exportación.A pesar del arranque lento, los productores prevén una recuperación gradual a partir de marzo, cuando se espera una floración más estable.El mayor volumen de cosecha se concentraría entre marzo y mayo, periodo clave para cumplir con los compromisos internacionales.La afectación alcanza a más de 30 mil hectáreas cultivadas en la franja que va de Tonalá a Tapachula.Además de los factores climáticos, el sector observa con cautela el proceso de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Reconoció la preocupación existente ante un posible endurecimiento de las medidas arancelarias por parte del Gobierno estadounidense.No obstante, expresó confianza en la Secretaría de Economía y en el equipo negociador encabezado por Marcelo Ebrard, al considerar que la relación comercial entre los tres países es estratégica y mutuamente dependiente.Para enfrentar el panorama, los productores mantienen coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno.A nivel federal, destacó el respaldo de programas como Productor Confiable y las acciones de control sanitario mediante la liberación de moscas estériles.En el ámbito estatal, se reciben apoyos para empaque y sanidad vegetal, mientras que con el gobierno municipal de Tapachula se prevén reuniones para evaluar medidas de atención directa al sector.Finalmente, el dirigente manguero invitó a la población a consumir mango Ataúlfo en los mercados locales, resaltando su calidad, sabor y valor nutricional. EL ORBE/Nelson Bautista