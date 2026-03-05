jueves, marzo 5, 2026
Con Inicio de la Expo Feria Tapachula, Empresarios Buscan Atraer al Turismo Guatemalteco

Tapachula, Chiapas; 5 de marzo de 2026.- Con el arranque de la Expo Feria Tapachula 2026, programada del 5 al 15 de marzo, empresarios y promotores turísticos activaron una estrategia para recuperar al visitante guatemalteco, mercado que registró una caída del 85% en los últimos dos años.
Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes y especialista en dinámica fronteriza, informó que en 2023 se contabilizaban alrededor de 26 mil ingresos semanales de ciudadanos guatemaltecos, a inicios de 2026 la cifra descendió a 3 mil 500.
Sin embargo, tras una gira de promoción en Quetzaltenango y Retalhuleu, el panorama muestra señales alentadoras.

La difusión de mejoras en seguridad y de la cartelera artística del Palenque y el Foro Masivo impulsó un aumento del 15% en la expedición de Tarjetas de Visitante Regional (TVR) en Ciudad Hidalgo.
Estimó que durante el próximo fin de semana la afluencia podría elevarse de 3 mil 500 a entre 10 mil y 15 mil personas.
Destacó además que el acompañamiento institucional, con la presencia de Tatiana Clouthier en la inauguración del consulado en Quetzaltenango, fortalece la confianza del público extranjero.
El sector productivo subrayó que la reactivación no depende únicamente de la promoción, sino también de la experiencia que se ofrezca a quienes arriban.
Ante la implementación de taxímetros digitales en algunas unidades, empresarios solicitaron a líderes transportistas y agrupaciones del gremio establecer reglas claras para evitar cobros discrecionales.
Entre las propuestas planteadas destacan, publicar un tabulador oficial con tarifas por zonas hacia el recinto ferial, colocar lonas visibles con precios de referencia en accesos estratégicos, supervisar el servicio nocturno para impedir incrementos injustificados al término de los espectáculos.
La meta es consolidar a Tapachula como punto clave de la frontera sur, con condiciones de seguridad, atención adecuada y costos transparentes que incentiven el retorno del turismo internacional. EL ORBE/Nelson Bautista

