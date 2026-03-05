Mujeres Alzan la Voz y Consolidan su Participación en la Vida Pública

*Rumbo al 8M.

Tapachula, Chiapas 4 de Marzo del 2026.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la organización Mujeres en Movimiento por una Justicia Social, Isabel Méndez Hernández, afirmó que marzo representa para ellas un mes completo de reflexión, unidad y reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y el respeto a sus derechos.

Señaló que, año con año, la agrupación realiza actividades conmemorativas que van desde reuniones de convivencia hasta pronunciamientos dirigidos a los gobiernos estatal y federal, con el objetivo de reforzar la agenda de atención y desarrollo para las mujeres. “Hemos avanzado en igualdad y en el reconocimiento de nuestros derechos, aunque todavía persisten rezagos y expresiones de machismo, sobre todo en zonas rurales”, expresó.



Actualmente, la organización cuenta con mil 600 familias afiliadas y credencializadas, lo que refleja —dijo— el creciente interés de las mujeres por participar activamente en la vida social y pública. Consideró que el movimiento feminista ha evolucionado entre un 70 y 80 por ciento, destacando la presencia de mujeres en candidaturas, cargos públicos y sectores laborales donde antes no tenían representación.Méndez Hernández subrayó que hoy las mujeres no solo participan en el ámbito político, sino también en el económico y social, aportando en muchos hogares hasta el 50 por ciento o más del ingreso familiar. Estimó que cerca del 60 por ciento de las mujeres chiapanecas contribuyen económicamente, aunque reconoció que en comunidades rurales aún enfrentan mayores barreras.Asimismo, enfatizó la importancia de manifestarse de manera pacífica y organizada, defendiendo el derecho de las mujeres a alzar la voz frente a situaciones de violencia o discriminación. “Hemos aprendido a denunciar y a exigir respeto”, sostuvo.Finalmente, envió un mensaje de felicitación a las mujeres en su día y llamó a seguir fomentando en niñas y jóvenes la cultura de la participación, la defensa de derechos y el compromiso con el desarrollo del estado y del país. EL ORBE/ JC.