Obsequian Libros a Jóvenes Para Fomentar el Hábito Lector en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero de 2026.- Con el objetivo de fomentar la lectura entre las nuevas generaciones y acercar la literatura a un mayor número de personas, la librería Educal Fondo de Cultura Económica en Tapachula, encabezada por Tania Barrientos Nettel, participa en la iniciativa del Gobierno Federal para obsequiar libros a la población, como parte de una colección especial destinada al fomento lector.



Barrientos Nettel explicó que esta estrategia forma parte de una política cultural nacional que, cada determinado tiempo, impulsa la publicación de colecciones gratuitas.Recordó que la última edición se realizó en 2021 bajo el nombre “21 para el 21”, y que después de varios años de espera, en 2025 se retomó el proyecto con una característica inédita: su alcance internacional, ya que además de México, países como Venezuela, Cuba, Argentina, Chile, Colombia y Guatemala se sumaron a la iniciativa, encargándose de la impresión y distribución local de la misma colección.La respuesta de la población ha sido “fantástica”, señaló. El programa arrancó oficialmente el 17 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde la Presidenta dio inicio a la entrega masiva de ejemplares, de manera simultánea en todas las librerías Educal del país.Inicialmente se otorgaba un libro por joven, pero ante la alta demanda, se autorizó la entrega de dos ejemplares, lo que incrementó notablemente la afluencia. Tan solo en Tapachula, se distribuyeron alrededor de 700 libros, los cuales se agotaron rápidamente, con un nuevo resurtido previsto en las próximas semanas.El objetivo central, subrayó, es despertar el interés de los jóvenes por la lectura, acercándolos a autores del siglo pasado, cuyas obras resultan fundamentales para comprender la historia, el presente y el pensamiento crítico. Aunque reconoce los retos que implica fomentar la lectura en una era dominada por la tecnología, afirmó que sí existe una cultura lectora en la ciudad, respaldada por casi 18 años de trabajo continuo de la librería.Actualmente, Educal Tapachula vende entre 500 y 800 ejemplares mensuales, siendo los adultos jóvenes y adultos mayores los principales compradores, aunque cada vez más estudiantes de preparatoria comienzan a integrarse a este hábito, confirmando que la lectura sigue siendo una herramienta clave para el desarrollo educativo y social. EL ORBE/ JC