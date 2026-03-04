miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEn febrero, la FGE localizó a 43 personas
Al InstanteRojas

En febrero, la FGE localizó a 43 personas

0
5

• Cuenta con los mecanismos ¿Has Visto a?, Alerta Amber y Protocolo Alba, que se activan para la ubicación de personas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, del 1 al 28 de febrero, logró la localización de 43 personas, entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas; mismas que en su momento fueron reportadas como no localizadas y/o desaparecidas, activándose de manera inmediata los mecanismos de alertamiento con los que cuenta esta institución, tales como ¿Has Visto a?, Alerta Amber y Protocolo Alba.

Estas localizaciones son un trabajo coordinado entre la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y las Fiscalías de Distrito y de Materia, las cuales se apegan a los protocolos de búsqueda continua, permanente e ininterrumpida de los trabajos de investigación e inteligencia.

Es importante mencionar que la FGE brinda atención médica, psicológica y asesoría jurídica a las personas localizadas, a fin de constatar su estado físico y emocional, para después reintegrarlos a su núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y población en general, esclareciendo todos los hechos que sean denunciados, garantizando Cero Impunidad

En febrero, la FGE localizó a 43 personas
Artículo anterior
Atestigua Juan Carlos Moreno Guillén acciones clave por la seguridad de las mujeres y la paz en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Atestigua Juan Carlos Moreno Guillén acciones clave por la seguridad de las mujeres y la paz en Chiapas

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó dos actividades encabezadas por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar,...
Leer más

Tapachula, Sede del 3er Congreso Internacional de Ingeniería 2026; Este 5 de Marzo Inicia el Encuentro

Al Instante staff - 0
* Especialistas nacionales e internacionales analizarán el papel de la energía en el desarrollo económico y sustentable. Tapachula, Chiapas 4 de Marzo del 2026.– Este...
Leer más

Con el Inicio de la Expo Feria Tapachula Buscan Atraer al Turismo Guatemalteco

Al Instante staff - 0
• La difusión de mejoras en seguridad y de la cartelera artística del Palenque y el Foro Masivo impulsó un aumento del 15% en la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV