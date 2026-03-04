En febrero, la FGE localizó a 43 personas

• Cuenta con los mecanismos ¿Has Visto a?, Alerta Amber y Protocolo Alba, que se activan para la ubicación de personas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, del 1 al 28 de febrero, logró la localización de 43 personas, entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas; mismas que en su momento fueron reportadas como no localizadas y/o desaparecidas, activándose de manera inmediata los mecanismos de alertamiento con los que cuenta esta institución, tales como ¿Has Visto a?, Alerta Amber y Protocolo Alba.

Estas localizaciones son un trabajo coordinado entre la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y las Fiscalías de Distrito y de Materia, las cuales se apegan a los protocolos de búsqueda continua, permanente e ininterrumpida de los trabajos de investigación e inteligencia.

Es importante mencionar que la FGE brinda atención médica, psicológica y asesoría jurídica a las personas localizadas, a fin de constatar su estado físico y emocional, para después reintegrarlos a su núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y población en general, esclareciendo todos los hechos que sean denunciados, garantizando Cero Impunidad