Con el Inicio de la Expo Feria Tapachula Buscan Atraer al Turismo Guatemalteco

• La difusión de mejoras en seguridad y de la cartelera artística del Palenque y el Foro Masivo impulsó un aumento del 15% en la expedición de Tarjetas de Visitante Regional (TVR) en Ciudad Hidalgo; reconocen.
Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes y especialista en dinámica fronteriza, informó que en 2023 se contabilizaban alrededor de 26 mil ingresos semanales de ciudadanos guatemaltecos, a inicios de 2026 la cifra descendió a 3 mil 500.
Sin embargo, tras una gira de promoción en Quetzaltenango y Retalhuleu, el panorama muestra señales alentadoras. EL ORBE/ Mesa de Redacción.