miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
InicioAl InstanteTapachula, Sede del 3er Congreso Internacional de Ingeniería 2026; Este 5 de...
Al Instante

Tapachula, Sede del 3er Congreso Internacional de Ingeniería 2026; Este 5 de Marzo Inicia el Encuentro

0
3

* Especialistas nacionales e internacionales analizarán el papel de la energía en el desarrollo económico y sustentable.

Tapachula, Chiapas 4 de Marzo del 2026.– Este jueves 5 de marzo dará inicio el Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Tapachula 2026, un encuentro que colocará a la ciudad como punto de convergencia para expertos, académicos, empresarios y estudiantes provenientes de distintas regiones del país y del extranjero.

Organizado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, el evento se desarrollará los días 5 y 6 de marzo en el Hotel Holiday Inn Tapachula, bajo el lema “La energía como motor de desarrollo económico y sustentable”.

El presidente del Colegio, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, destacó que este congreso representa una oportunidad estratégica para fortalecer la actualización profesional en un momento clave para el país, donde la transición energética, la electromovilidad y las energías renovables están marcando la agenda nacional e internacional. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Tapachula, Sede del 3er Congreso Internacional de Ingeniería 2026; Este 5 de Marzo Inicia el Encuentro
Artículo anterior
Con el Inicio de la Expo Feria Tapachula Buscan Atraer al Turismo Guatemalteco
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con el Inicio de la Expo Feria Tapachula Buscan Atraer al Turismo Guatemalteco

Al Instante staff - 0
• La difusión de mejoras en seguridad y de la cartelera artística del Palenque y el Foro Masivo impulsó un aumento del 15% en la...
Leer más

Conflicto por Predio en la Colonia El Pedregal Desata Tensión Entre Propietario y Vecinos

Al Instante staff - 0
• Autoridades policiacas acudieron al lugar para evitar confrontación entre los lugareño. Tapachula, Chiapas 5 de febrero de 2026.– Un conflicto social estalló este miércoles en...
Leer más

Chiapas, en materia de seguridad, es un modelo nacional a seguir: SSP

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de marzo de 2026.- Durante la presentación del libro “Chiapas en el camino de la paz” del gobernador Eduardo Ramírez...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV