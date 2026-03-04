Tapachula, Sede del 3er Congreso Internacional de Ingeniería 2026; Este 5 de Marzo Inicia el Encuentro

* Especialistas nacionales e internacionales analizarán el papel de la energía en el desarrollo económico y sustentable.

Tapachula, Chiapas 4 de Marzo del 2026.– Este jueves 5 de marzo dará inicio el Tercer Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Electromecánica Tapachula 2026, un encuentro que colocará a la ciudad como punto de convergencia para expertos, académicos, empresarios y estudiantes provenientes de distintas regiones del país y del extranjero.

Organizado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, el evento se desarrollará los días 5 y 6 de marzo en el Hotel Holiday Inn Tapachula, bajo el lema “La energía como motor de desarrollo económico y sustentable”.

El presidente del Colegio, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, destacó que este congreso representa una oportunidad estratégica para fortalecer la actualización profesional en un momento clave para el país, donde la transición energética, la electromovilidad y las energías renovables están marcando la agenda nacional e internacional. EL ORBE/ Mesa de Redacción.