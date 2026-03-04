Conflicto por Predio en la Colonia El Pedregal Desata Tensión Entre Propietario y Vecinos

• Autoridades policiacas acudieron al lugar para evitar confrontación entre los lugareño.

Tapachula, Chiapas 5 de febrero de 2026.– Un conflicto social estalló este miércoles en las colonias Confeti, San Román y Pedregal San Ángel, luego de que el propietario de un predio iniciara trabajos para cercar el terreno, acción que fue rechazada por vecinos que aseguran se trata de un área verde de uso común.

El señor Manuel Vargas Rojas, quien se identifica como legítimo dueño de una fracción ubicada en la colonia Pedregal San Ángel, denunció públicamente haber sido víctima de agresiones y actos vandálicos cuando intentó delimitar su propiedad con postes y alambre.Con documentos en mano, afirmó que el terreno forma parte de una herencia que recibió hace décadas y negó que se trate de un espacio destinado a donación o equipamiento urbano. EL ORBE/ Mesa de Redacción.