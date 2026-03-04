miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
InicioAl InstanteConflicto por Predio en la Colonia El Pedregal Desata Tensión Entre Propietario...
Al Instante

Conflicto por Predio en la Colonia El Pedregal Desata Tensión Entre Propietario y Vecinos

0
3

• Autoridades policiacas acudieron al lugar para evitar confrontación entre los lugareño.

Tapachula, Chiapas 5 de febrero de 2026.– Un conflicto social estalló este miércoles en las colonias Confeti, San Román y Pedregal San Ángel, luego de que el propietario de un predio iniciara trabajos para cercar el terreno, acción que fue rechazada por vecinos que aseguran se trata de un área verde de uso común.

El señor Manuel Vargas Rojas, quien se identifica como legítimo dueño de una fracción ubicada en la colonia Pedregal San Ángel, denunció públicamente haber sido víctima de agresiones y actos vandálicos cuando intentó delimitar su propiedad con postes y alambre.
Con documentos en mano, afirmó que el terreno forma parte de una herencia que recibió hace décadas y negó que se trate de un espacio destinado a donación o equipamiento urbano. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Conflicto por Predio en la Colonia El Pedregal Desata Tensión Entre Propietario y Vecinos
Artículo anterior
Chiapas, en materia de seguridad, es un modelo nacional a seguir: SSP
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Chiapas, en materia de seguridad, es un modelo nacional a seguir: SSP

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 04 de marzo de 2026.- Durante la presentación del libro “Chiapas en el camino de la paz” del gobernador Eduardo Ramírez...
Leer más

Jornada Estelar “Lunes Premier” – Tapachula FC

Al Instante staff - 0
El Club Tapachula FC informa a los medios de comunicación que este próximo lunes 09 de marzo disputará la Jornada 22 de la Liga...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 04 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV