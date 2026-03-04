Mañana Tapachula inaugura la feria más segura y en paz de su historia: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 4 de marzo de 2026.– El presidente municipal, Yamil Melgar, informó que mañana inicia oficialmente la Feria Tapachula 2026, una celebración que se perfila como una de las ediciones más seguras, organizadas y en paz en la historia del municipio.

El edil destacó que este ambiente de tranquilidad es resultado de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, quien instruyó la implementación de operativos, coordinación interinstitucional y acciones de prevención del delito, para garantizar que las familias disfruten la feria con paz y confianza. Asimismo, informó que a partir de las 4 de la tarde se abrirá la taquilla, marcando el arranque de las actividades en el recinto ferial.

Melgar también reconoció el trabajo del presidente del Patronato de la Feria, Emilio Barrios, quien junto a su equipo ha coordinado la organización del evento para asegurar instalaciones adecuadas y una logística eficiente. Además, se confirmó que se tiene prevista la visita del gobernador Eduardo Ramírez, quien participará en el corte del listón inaugural, acompañado de autoridades estatales, municipales y representantes de distintos sectores.

Finalmente, el presidente municipal reiteró la invitación a las familias tapachultecas y a los visitantes de la región para disfrutar de la Feria Tapachula 2026, una fiesta pensada para la convivencia, donde la cultura, el entretenimiento y las tradiciones se vivirán en un ambiente de seguridad y paz.