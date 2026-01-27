Con Cero Corrupción y Cero Impunidad, Chiapas Avanza en Seguridad: Jorge Laven

*Disminuye Índice Delictivo en la Entidad.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI de manera trimestral, donde evalúan a las 91 ciudades más importantes del país en cuanto a la percepción de inseguridad, Tuxtla y Tapachula han mejorado de manera significativa y mantienen una tendencia positiva.



1 de 2

Llaven Abarca aclaró que esta encuesta se refiere a cómo se sienten las personas en el lugar en donde viven y la confianza respecto al trabajo de las autoridades de seguridad, y en el caso de Tuxtla Gutiérrez se encuentra en el lugar número 45, mientras que Tapachula, que estaba dentro de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, pasó al número 28.Al hablar sobre la incidencia en la capital chiapaneca, durante la semana del 19 al 25 de enero, precisó que se registró una disminución del 26 por ciento en delitos generales y se iniciaron 20 carpetas de investigación. En cuanto a delitos de alto impacto, se registraron dos casos, cuyas investigaciones se encuentran avanzadas.Respecto a los delitos sexuales, se reportó un descenso del 33 por ciento, con la apertura de dos carpetas de investigación por violación, y en el rubro de violencia familiar se registró un incremento del 17 por ciento, con 34 denuncias.Asimismo, el Fiscal General dio a conocer la aprehensión de dos elementos activos de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez, identificados como Óscar “N” y Alejandro “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de robo y abuso de autoridad en agravio de una persona del sexo masculino originaria de El Parral, quien fue subida a una patrulla y trasladada una calle, donde fue despojada de sus pertenencias y dinero, además de sufrir humillaciones.Tras señalar que las investigaciones continúan para dar con el paradero de dos personas más implicadas en estos hechos, el Fiscal General reconoció la plena disposición y colaboración del Presidente Municipal, Ángel Torres Culebro, y del Secretario de Seguridad Pública Municipal, David Hernández. En este sentido, resaltó que en el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar la premisa es Cero Corrupción y Cero Impunidad.En otro momento, mencionó que en el municipio de Tila se logró la detención de cinco personas que están vinculadas a carpetas de investigación por delitos de homicidio calificado. En este contexto, José “N”, Cristian “N” y Francisco “N”, fueron detenidos por el homicidio calificado del Secretario del Comisariado Ejidal de Tila, Julio “N”, ocurrido el pasado 12 de enero, en el tramo carretero de Nicolás Bravo, donde se encontró el cuerpo.Asimismo, Héctor “N” y Eugenio “N” fueron detenidos por el homicidio calificado del ex Comisariado General de Tila, José “N”, acontecido el 10 de septiembre de 2025, en el camino de vereda entre Chulum Chico y Río Grande.Al finalizar la transmisión, Jorge Llaven anunció la convocatoria de 50 plazas para pertenecer a la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, y agregó que en el transcurso de la semana se dará a conocer la convocatoria para otros espacios. Boletín Oficial