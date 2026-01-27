Encabeza ERA Entrega de Armamento a las Corporaciones de Seguridad Estatal

——

Destacó que No se Bajará la Guardia en la Lucha por la Justicia y el Bienestar de los Chiapanecos

Refrendó el Compromiso de Trabajar Permanentemente y no Escatimar Recursos Para Fortalecer la Seguridad Pública

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de armamento a las corporaciones de seguridad estatal, donde destacó que, hace un año, la pacificación de Chiapas parecía un objetivo inalcanzable; sin embargo, gracias al trabajo de inteligencia y a la coordinación y cooperación entre las autoridades de seguridad, procuración de justicia y las Fuerzas Armadas, hoy la entidad avanza por el camino correcto, con condiciones de seguridad y confianza para impulsar el desarrollo y la prosperidad.



Durante el acto, el mandatario refrendó su compromiso de trabajar de manera permanente con las instancias correspondientes y aseguró que no escatimará recursos para fortalecer la seguridad pública. Enfatizó que se continuará invirtiendo en armamento, equipamiento y tecnología de vanguardia, a fin de robustecer las labores policiales en el combate a la delincuencia. Afirmó que, si bien se han obtenido resultados positivos, no se bajará la guardia en la lucha por la justicia y el bienestar de las chiapanecas y los chiapanecos.“Quiero que nuestra policía, nuestra Guardia Estatal y nuestros Pakales estén perfectamente equipadas, porque sin seguridad no hay prosperidad. Sabemos que con seguridad hay desarrollo. En Chiapas siempre actuaremos en el marco jurídico, en el ámbito del derecho, pero también con las herramientas necesarias para hacer frente a la delincuencia”, expresó.Eduardo Ramírez informó que en 2025 se otorgó un incremento salarial del 45 por ciento al personal de seguridad y anunció que los aumentos continuarán este año, además de los apoyos en materia de vivienda y becas escolares para sus hijas e hijos. Precisó que uno de los objetivos de su administración es que Chiapas cuente con una de las policías mejor remuneradas del país. “Éramos la policía número 30, de las peores pagadas a nivel nacional. Hoy estamos en la media nacional; avanzamos 50 por ciento. Quiero que lleguemos a ser una de las mejor pagadas de la República Mexicana. Lo vamos a lograr”, puntualizó.El Gobernador agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch. Reconoció también que el acompañamiento permanente del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional ha sido fundamental para restablecer la paz en las distintas regiones de la entidad.Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer que, derivado de la voluntad política y el compromiso del gobernador para pacificar Chiapas, se entregarán mil armas de nueva generación a las distintas corporaciones. Detalló que en esta jornada se distribuyeron 500 y que, próximamente, se sumarán otras 500, además de botiquines tácticos de combate. Agregó que este año también se reforzará el equipamiento con cinco unidades Kanan, 15 vehículos blindados VTL, mil chalecos antibalas,dos aeronaves no tripuladas y la incorporación de un helicóptero Bell 206 para continuar con operativos de alto impacto en todo el Estado.Asimismo, resaltó el fortalecimiento del recurso humano con la próxima graduación de 100 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), con lo que se alcanzarán 850 integrantes de élite, de los mil previstos. Además, informó que egresarán 150 cadetes que se integrarán a diversas áreas de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, consolidándola como una de las instituciones de seguridad más sólidas del país. Reiteró que no se dará un paso atrás en la estrategia de seguridad y agradeció el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las Fuerzas Armadas.En representación de la FRIP, Claudia Elena Vargas Briones agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por su respaldo y la inversión realizada en materia de seguridad, lo que ha permitido consolidar una corporación profesional y con rumbo definido. Subrayó la importancia de contar con equipamiento moderno, como vehículos blindados, helicópteros y herramientas tácticas y médicas, para salvaguardar la vida de las y los elementos y de la ciudadanía. Finalmente, exhortó a sus compañeras y compañeros a continuar su labor con la frente en alto y el corazón firme.En el evento estuvieron presentes el comandante de la 31 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, J. Inés Meléndez Estrada; el representante de la VII Región Militar, Luis Victoria Corte; el representante de la 22 Zona Naval, Luis Ignacio Ramírez Fernández.La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el representante de la Fiscalía de la República en el Estado de Chiapas, Miguel Rigoberto Zúñiga; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano; el subsecretario de Inteligencia e Investigación, José Octavio García Macías; el subsecretario de Gobierno, Jorge Enrrique Hernández Bielma; entre otras autoridades. Boletín Oficial