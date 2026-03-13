El IMSS es Hoy la Segunda Institución más Grande de Atención Médica: Zoé Robledo

Diariamente se Ofrecen 250 mil Consultas Médicas Para la Derechohabiencia

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El IMSS Forma a sus Médicos en Especialidades como Ginecología, Pediatría, Medicina Familiar, Entre Otras

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Con “Vive Saludable, Vive Feliz” más de 600 mil Alumnos de Escuelas Primarias Acudieron a Unidades Médicas del IMSS

*EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS DESTACÓ QUE EL INSTITUTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CRECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DE PERSONAL.

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- Zoé Robledo describió al IMSS como la segunda institución más grande de atención médica a nivel mundial.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula señaló que dicha posición es en cuanto a número de hospitales, de unidades de primer nivel y especialmente al número de personal.

La nómina del IMSS es la número 13 del planeta, con medio millón de trabajadoras y trabajadores”, destacó.



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El director general del IMSS detalló que actualmente el Instituto se compone de cerca de 300 hospitales, divididos en hospitales de subzona, de zona y regionales, además de las unidades médicas de alta especialidad.Señaló que a diario el Seguro Social brinda un promedio de 250 mil consultas de primer nivel, es decir, con médicos especialistas en Medicina Familiar.Hoy la consulta de Medicina Familiar en el IMSS, sobre todo atiende a personas con enfermedades crónico degenerativas, diabetes, hipertensión, colesterol alto”, refirió.Asimismo, recapituló que a lo largo de 2025 se llevaron a cabo 2 millones de cirugías y nacieron 350 mil bebés.No obstante, dijo Zoé Robledo, el IMSS se encuentra en etapa de crecimiento.“Estamos en etapa de crecimiento en todos los sentidos: en infraestructura para evitar saturaciones, tiempos largos de espera, pero también en personal que es mucho de lo que hemos estado haciendo”, indicó.Cuestionado sobre el abasto de medicamentos, el director del IMSS reconoció que “es un asunto que tenemos que mejorar”.Expuso que a diario se surten cerca de 600 mil recetas y piezas de medicamento, pero que en promedio cada receta conlleva 3.5 medicamentos, que en ocasiones no se surten al momento.Aunque se trate de pocas piezas no surtidas, refirió Zoé Robledo, representa insatisfacción para los pacientes.Entre las estrategias para cambiar el panorama, el director del IMSS informó que existen módulos TAOD.Estos son de Técnica de Atención y Orientación al Derechohabiente en los cuales se gestiona la dotación de todas las medicinas.“Buscamos en el sistema si está ese medicamento que se rechazó, si está por llegar o lo tenemos en alguna otra unidad. A través de los módulos de Trato Digno estamos buscando la gestión para que la receta rechazada se convierta en una receta surtida”, refirió.Zoé Robledo aclaró que el IMSS no contrata a médicos cubanos para atender las especialidades sino que forma a sus propios doctores.Detalló que el convenio con el personal cubano es únicamente para su incorporación al IMSS Bienestar que atiende a población sin derechohabiencia.En el caso del IMSS, precisó que el Instituto forma a sus médicos en especialidades como ginecología, pediatría, medicina familiar, entre otras.“Esa etapa formativa ya de la especialidad no ocurre en las aulas, ocurre en las unidades, son los residentes famosos. El IMSS a la hora de formar lo que hace es ofertar becas para estos médicos residentes que durante su etapa formativa tienen una beca de 16 mil pesos, se les ayuda con los libros y se les está dando la formación ya en su especialidad.”Una vez que concluyen su formación, refirió Robledo, los médicos especialistas son contratados para integrarse al mismo IMSS.“Hasta el 11 de marzo llevamos 8 mil 810 médicas y médicos especialistas contratados para algún hospital del Seguro Social en todo en todo el país y sobre todo de las especialidades que más nos hacían falta”, presumió.Con Vive Saludable, Vive Feliz más de 600 mil niñas y niñosde escuelas primarias acudieron a unidades médicas del IMSSAl participar en la ceremonia por el primer aniversario de dicha estrategia, que encabezó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el titular del Seguro Social hizo un llamado para que un mayor número de madres y padres de familia se sumen a este esfuerzo del Gobierno de México y den seguimiento al estado de salud de sus hijas e hijos.Destacó que 9.1 millones de niñas y niños han recibido la visita y evaluación de más de 3 mil 600 enfermeras y enfermeros que acudieron a 75 mil centros escolares, “son mexicanas y mexicanos que estudiaron la primaria en la era de la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que queremos es que cuando sean grandes sean lo que quieran ser y personas sanas, eso es de lo que se trata Vive Saludable, Vive Feliz”.