Consejo de Seguridad de la ONU Exige a Irán el Cese de Ataques

*No Menciona Nada Contra EEUU e Israel, Debido a que se Está Creando más Enemigos.

Nueva York.- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer una resolución que exige a Irán cesar de inmediato sus ataques contra los países del golfo Pérsico y Jordania por violar el derecho internacional y representar una “grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”, al tiempo que rechazó otro proyecto de resolución que pedía el cese de acciones militares en Medio Oriente.

El Consejo de Seguridad no se pronunció sobre la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron contra la república islámica desde el pasado 28 de febrero.

La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones y exigió “el cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EUA) y Jordania”.



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Además, condenó “toda acción o amenaza” de Irán “destinada a cerrar, obstaculizar o interferir de cualquier manera con la navegación internacional en el estrecho de Ormuz”, estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas natural.El texto sometido a votación en el Consejo de Seguridad, fue presentado por Bahréin junto con los demás integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, EUA, Kuwait, Omán y Qatar) y por Jordania.Un total de 135 países miembros de Naciones Unidas expresaron su apoyo a la resolución que es vinculante.Otro proyecto de resolución patrocinado por Rusia, en el que se exhortaba a todas las partes “a cesar inmediatamente sus actividades militares y a abstenerse de una nueva escalada en Medio Oriente y más allá”, y en la que se condenaban todos los ataques contra “civiles e infraestructura civil”, no logró ser aprobado por el órgano principal de la ONU.El Consejo rechazó el proyecto de resolución, con cuatro votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones. Rusia, China, Pakistán y Somalia votaron a favor, mientras Estados Unidos y Letonia votaron en contra.En otra reunión convocada por Francia, una veintena de países que apoyan a las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU en Líbano y a la subsecretaria general de las Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, llamaron a una “desescalada” entre Hezbollah e Israel en ese país.Por último, Teherán rechazó nuevas sanciones de la Unión Europea a 18 funcionarios suyos, mientras Rumanía aprobó que Estados Unidos utilice sus bases en el país para el “reabastecimiento” de aviones y el despliegue de fuerzas, informó el presidente del país, Nicusor Dan.