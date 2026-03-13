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Tapachula se Moderniza Para una Atención más Rápida a la Ciudadanía: Yamil Melgar

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*Se Digitalizan Servicios y Trámites.

Durante su participación en la 1ª Sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 2026, el alcalde Yamil Melgar Bravo afirmó que, con la suma de voluntades de los sectores industrial, académico, productivo y empresarial, Tapachula avanza hacia la digitalización de sus servicios, con el objetivo de brindar atención más rápida, transparente y accesible a la ciudadanía.

En unidad con el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco, el Edil señaló que su administración trabaja en la construcción de una ciudad moderna, eficiente y cercana a la gente, subrayando que la simplificación administrativa no solo implica reducir trámites o eliminar requisitos innecesarios, sino también demostrar respeto por el tiempo de las personas, por el esfuerzo de quienes emprenden, invierten y trabajan todos los días.
En su intervención, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Alberto Vega Pérez, presentó los Proyectos Estratégicos Nacionales y la Agenda Local, destacando que el Gobierno Municipal trabaja en lineamiento con la Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual busca simplificar y digitalizar los procesos administrativos mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una entidad creada para unificar las capacidades tecnológicas del gobierno, reducir la corrupción y agilizar los servicios públicos.
Posteriormente, el rector de la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTAP), Andrés Sánchez de León, destacó que este Consejo representa un espacio fundamental para impulsar acciones que permitan modernizar la gestión pública y mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía, señalando que para la universidad es un honor colaborar con el Gobierno Municipal en iniciativas que promuevan la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones digitales con impacto social, resaltando que el proyecto Ventanilla Única Digital de Trámites y Servicios Municipales representa un paso importante hacia la transformación digital del gobierno local.
En el marco de la sesión, a la que asistieron los regidores Rosa Cortés Rueda, Juan Carlos D’Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez, Adriana Blas Solís, Bertha Moreno Espinosa, Nancy López Ruiz y Janeth Leticia Luengo Sánchez, se aprobó por unanimidad el cambio de nombre del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria a Consejo Municipal de Simplificación y Digitalización, además, se realizó la presentación de las primeras pruebas del proyecto Ecosistema Digital, a cargo del estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Software Luis Diego Díaz Morga, junto con el director de Informática del Ayuntamiento, Luis Hiram Ordóñez Alonso, y el responsable de Programación, Daniel Martínez López, quienes mostraron avances en el desarrollo de herramientas tecnológicas para optimizar los servicios municipales. Boletín Oficial

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