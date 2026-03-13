Exigen Transparencia en Manejo de Cuotas Escolares en Jardín de Niños

*Padres de Familia Señalan Presuntas Irregularidades.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo de 2026.- Padres de familia del Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto, con clave 07EIN0492B), denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de las cuotas escolares y exigieron una revisión detallada de los recursos administrados por el Comité de Padres de Familia y la Dirección del plantel.

Encabezados por Alfonso Wong Solís, los tutores entregaron un oficio formal a la escuela y a autoridades educativas, en el que solicitan la comprobación física y documental de los gastos realizados durante el presente ciclo escolar.



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De acuerdo con los inconformes, en las reuniones escolares se presentan reportes financieros o “cortes de caja”; sin embargo, aseguran que éstos carecen de respaldo con facturas o comprobantes oficiales. También señalan que algunos insumos adquiridos, como la instalación de cámaras de seguridad, presentan costos que consideran elevados.“Las cámaras se compraron con dinero de los padres de familia no fueron instaladas por la SEP ni por la Dirección. Aun así, no se nos permite acceder a los videos ni a las notas de compra”, señaló Wong Solís.Otra de las inconformidades expuestas en el documento es la supuesta entrega de apoyos económicos a la Supervisión Escolar, así como la compra de materiales de oficina hojas, lápices y tóner con recursos provenientes de las cuotas, gastos que, según los denunciantes, deberían ser cubiertos por el presupuesto oficial del sistema educativo.Ante esta situación, los padres solicitaron la realización inmediata de una junta extraordinaria para presentar información detallada, entre ella un inventario físico de los artículos adquiridos, facturas y notas de compra de proveedores.Estados de cuenta bancarios donde se depositan las cuotas de inscripción, estimadas en 600 Pesos por alumno, padrón actualizado de estudiantes inscritos para verificar los ingresos totales.Los tutores hicieron un llamado a la directora del plantel, María Concepción Martínez Rodríguez, y a la supervisora de la Zona Escolar 012, Anita Espinoza Cruz, para atender la solicitud de transparencia y garantizar el acceso a la información sobre el uso de los recursos aportados por las familias.Advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta clara, podrían acudir a instancias como la Secretaría de la Función Pública y organismos de Derechos Humanos para solicitar una investigación.“?Lo único que pedimos es claridad sobre el destino de nuestro dinero, la transparencia debe ser un principio básico en cualquier institución educativa”, concluye el documento firmado por los padres de familia. EL ORBE/Nelson Bautista