Comerciantes y Vecinos de la Colonia Damigas Exigen Restablecimiento de la Energía Eléctrica

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo de 2026.- Comerciantes y habitantes de la colonia Damigas, en la 5.ª Avenida Sur, enfrentan una grave afectación económica y social tras permanecer cuatro días sin suministro eléctrico debido a la falla de un transformador ubicado en la zona.

El problema comenzó el pasado domingo alrededor de las 23:00 horas y, desde entonces, la falta de energía ha paralizado actividades comerciales y alterado la vida cotidiana de quienes residen en el área.

Fabiola García Olivera y Paola Natera, quienes representan a los afectados, señalaron que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una inspección el lunes; sin embargo, hasta ahora no se ha efectuado la reparación ni el reemplazo del transformador.



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“La interrupción del servicio ha provocado el cierre temporal de entre 20 y 30 establecimientos, generando pérdidas económicas para los propietarios y afectando directamente a trabajadores que dependen de estas fuentes de empleo.“Muchos negocios dependen completamente de la energía eléctrica para operar. Al no poder trabajar, no hay ingresos para pagar a los empleados, mientras los gastos como renta y servicios continúan”, expresaron los afectados.Además del impacto económico, la situación ha generado preocupación por posibles riesgos sanitarios. La falta de electricidad ha impedido conservar alimentos y medicamentos que requieren refrigeración, lo que representa un problema para adultos mayores y personas con padecimientos que dependen de equipos eléctricos, como pacientes en tratamiento de diálisis.Los vecinos también denunciaron la falta de comunicación por parte de la CFE. Indicaron que el miércoles acudieron a las oficinas de la dependencia en la colonia 5 de Febrero, donde se les prometió una solución antes de las 14:00 horas, compromiso que no se cumplió.Ante la falta de respuesta, residentes y comerciantes advirtieron que podrían realizar bloqueos de calles o manifestaciones frente a las oficinas de la paraestatal si el servicio no se restablece en las próximas horas. EL ORBE/Nelson Bautista