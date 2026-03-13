viernes, marzo 13, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalMás de 600 Especies de Fauna Silvestre en Riesgo por Gusano...
Local

Más de 600 Especies de Fauna Silvestre en Riesgo por Gusano Barrenador

0
15

*En la Reserva La Encrucijada.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo del 2026.- La presencia del gusano barrenador, plaga que ha afectado a ganado, mascotas e incluso a humanos en la región, representa también un riesgo potencial para la fauna silvestre, particularmente en áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, donde habitan cientos de especies.
La subdirectora de la reserva, Norma Liliana Gómez García, señaló que este ecosistema alberga más de 665 especies de animales vertebrados, entre ellas alrededor de 300 a 306 especies de aves, 73 de mamíferos, 45 reptiles y 13 anfibios, lo que convierte a la zona en uno de los espacios de mayor biodiversidad en la región.

Sin embargo, explicó que uno de los principales problemas que enfrentan actualmente es la falta de monitoreo específico sobre el impacto de esta plaga en la fauna silvestre, ya que hasta el momento ninguna dependencia mantiene un seguimiento permanente de posibles casos en animales que viven en libertad.
La Reserva de la Biosfera La Encrucijada abarca más de 144 mil hectáreas distribuidas en siete municipios de la Costa de Chiapas: Mazatán, Huixtla, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá, donde habitan diversas especies, incluyendo aves migratorias, reptiles y mamíferos, entre ellos algunos felinos.
Aunque hasta ahora no se tiene registro confirmado de animales silvestres afectados por el gusano barrenador, Gómez García advirtió que el riesgo es latente debido a la alta presencia de la plaga en la región, y a que muchos de estos animales conviven en zonas cercanas a actividades humanas.
Los animales silvestres suelen enfrentarse entre sí por territorio o alimento, lo que puede provocar heridas abiertas, dijo, condición que podría facilitar la infestación del gusano barrenador si no se detecta a tiempo.
Ante este escenario, personal de la reserva ha iniciado una campaña de difusión dirigida a comunidades cercanas, con el objetivo de que la población reporte de inmediato si observa animales silvestres con heridas infestadas o comportamientos inusuales.
Finalmente, la Subdirectora hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la vigilancia comunitaria y así prevenir un posible impacto en la fauna silvestre, destacando que proteger la biodiversidad es fundamental para mantener el equilibrio ecológico de la región. EL ORBE/ JC

Más de 600 Especies de Fauna Silvestre en Riesgo por Gusano Barrenador
Artículo anterior
Autoridades de Protección Civil en Alerta por Entrada de Onda de Calor
Artículo siguiente
Comerciantes y Vecinos de la Colonia Damigas Exigen Restablecimiento de la Energía Eléctrica
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La Secretaría de Seguridad del Pueblo realizó un vuelo de verificación en la comunidad Miguel Hidalgo

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Dirección de Transporte Aéreo, realizó...
Leer más

Éxito a la selección Chiapas de Ajedrez 2026

Ajedrez staff - 0
Éxito a la selección Chiapas de Ajedrez 2026 que el día de hoy inicia su competencia en la fase regional de la Olimpiada Nacional...
Leer más

Familias Tapachultecas se Divierten en las Atracciones Mecánicas de la EFT 2026

Al Instante staff - 0
El Pago de la Entrada Incluye el Acceso a los Juegos Mecánicos de Manera Gratuita ------ Expo Feria Tapachula se Consolida Como la Exposición más Importante...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV