Autoridades de Protección Civil en Alerta por Entrada de Onda de Calor

*Se Registran Temperaturas Arriba de los 35 Grados Centígrados.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo de 2026.- La región del Soconusco enfrenta un escenario crítico ante la presencia de una onda de calor que mantiene temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, situación que ha provocado un incremento en los incendios de pastizales y elevó la alerta de las autoridades de Protección Civil.

El delegado regional de Protección Civil en la Región X Soconusco Alto, Joaquín Ernesto Montes Molina, informó que las condiciones climáticas actuales favorecen la rápida propagación del fuego debido a la resequedad de la vegetación, fenómeno que también se agrava por factores como la deforestación y los efectos del cambio climático.



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De acuerdo con el funcionario, desde el inicio del periodo de estiaje se reportan entre dos y tres incendios diarios en distintos puntos de la región.El municipio de Tapachula se mantiene como el principal “punto rojo”, seguido por Suchiate, Tuxtla Chico y Mazatán, donde la acumulación de maleza seca representa un riesgo constante.Gran parte de estos siniestros pueden prevenirse si se evitan prácticas de riesgo, como arrojar colillas de cigarro o realizar quemas sin control, advirtió.“El material vegetal se encuentra extremadamente seco por las altas temperaturas, lo que facilita que cualquier chispa genere un incendio. Muchas de estas situaciones pueden evitarse con mayor conciencia”,dijo.Ante la práctica frecuente de quemas para preparar terrenos de cultivo, Protección Civil exhortó a los productores a optar por métodos alternativos.No obstante, en caso de que la quema sea indispensable, deberá realizarse bajo los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-015, que establece medidas de seguridad específicas.Entre los requisitos se contempla presentar una solicitud ante las autoridades ejidales, notificar al Ayuntamiento correspondiente y coordinarse con personal de Protección Civil para llevar a cabo la quema de forma supervisada y controlada.Las autoridades estiman que las altas temperaturas persistirán al menos hasta el fin de semana, por lo que recomendaron a la población reforzar medidas preventivas para evitar golpes de calor, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.Entre las principales recomendaciones destacan mantenerse hidratados, utilizar ropa ligera de colores claros, portar gorra o sombrero, aplicar protector solar y evitar actividades prolongadas al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar alcanza su mayor intensidad.Protección Civil pidió además mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier conato de incendio para su atención inmediata. EL ORBE/Nelson Bautista